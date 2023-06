Ein freudiges Wiedersehen: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück für Nintendo Switch angekündigt

Echte Fans wissen, dass Pikachu nicht nur eine entzückende kleine elektrische Maus ist – er ist auch ein Weltklasse-Detektiv, der irgendwie wie ein 50-jähriger Mann mit einer legendären Rauchgewohnheit klingt. Das war die Offenbarung hinter Detective Pikachu , dem 3DS-Spiel, das einen gleichnamigen Live-Action-Film mit Ryan Reynolds als Pikachu inspirierte. Jetzt ist der große Mausdetektiv zurück, in einem ganz neuen Spiel. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück ( zur offiziellen Website ), das während der Nintendo Direct am Mittwoch angekündigt wurde, wird Pikachu mit seinem menschlichen Partner Tim Goodman wiedervereinigen, um Pokémon-bezogene Rätsel zu lösen.

Der Trailer sagt nicht wirklich, welche Art von Geheimnissen wir lösen werden, noch deutet er wirklich viel über die Handlung des Spiels hin – obwohl Mewtu auftaucht, was cool und ominös erscheint. Meistens sieht Detective Pikachu Returns eher nach dem aus, was das erste Spiel interessant gemacht hat – ein ganz anderer, genauerer Blick auf die Welt der Pokémon, der Menschen und ihre Taschenmonsterfreunde zeigt, die auf unterhaltsame und seltsame Weise interagieren. Das Spiel wird am 6. Oktober 2023 erscheinen, und das Jahresende wird generell heiß für alle Switch-Besitzer:innen. Denn da kommen ein neues 2D-Mario, ein Super Mario RPG-Remake und auch andere Games mit Wario und mit Tauben!