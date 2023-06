WarioWare: Move it! für Nintendo Switch angekündigt – schüttelt eure Joy-Cons!

Haltet eure Joy-Con-Controller parat, denn es soll so richtig zur Sache gehen. Nintendo selbst hat während der Juni-Nintendo Direct nicht nur ein neues 2D-Mario , sondern auch WarioWare: Move it! angekündigt, und eure Reflexe und Wahrnehmung werden auf die Probe gestellt. “Es ist Zeit, es im Wario-Stil zu bewegen” , heißt es in Nintendos Beschreibung. “Machen Sie sich bereit für mehr Mikrospiel-Chaos im neuesten WarioWare-Spiel.“

Mit WarioWare: Move it! bekommen wir ab 3. November 2023 die Gelegenheit, uns in über 200 Mikrospielen zu messen. Video gefällig?

“Halten Sie einen Satz Joy-Con-Controller und bewegen Sie dann Ihren Körper, um eine Flut blitzschneller Mikrospiele zu spielen. Reagieren Sie schnell mit der richtigen Bewegung, und Sie werden auf dem Weg zum Sieg sein. Synchronisieren Sie Ihre Aktionen, um jedes Mikrospiel zu schlagen. Außerdem können bis zu vier Spieler es in verschiedenen Minispielen im Party-Modus vor Ort ausleben.“ Dies ist das zweite WarioWare-Spiel, das auf der Switch veröffentlicht wird, nach WarioWare: Get it Together im Jahr 2021. Seid ihr Fans dieser Mikrospiele?