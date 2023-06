Alles Taube! Headbangers: Rhythm Royale kommt am 31. Oktober 2023

Ein schräges Rhythmus-Spiel gesucht? Mit Headbangers: Rhythm Royale bekommt ihr das mit einem ganz interessanten Einschlag…

Mehr zu Headbangers: Rhythm Royale

Das rhythmusbasierte Battle Royale-Spiel Headbangers: Rhythm Royale wird am 31. Oktober für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen, dies kündigten der Herausgeber Team17 und der Entwickler Glee-Cheese Games an. Worum geht’s? Nun, das Spiel versetzt euch und 29 andere in die Lage einer Taube, während ihr euch in rhythmischen Herausforderungen messt, um herauszufinden, wer der ultimative Master Headbanger ist. Also tretet ihr gegeneinander an – musikalische Minispiele bringen euch an eure Grenzen, und gleichzeitig gibt es Power-ups und Krümel, die dann als Währung dienen. Klingt schräg? Ist auch so! Der Minigame-Wahnsinn lässt euch 23 Minispiele in vier Runden spielen. Wie sieht das in Action aus?