Destiny 2: The Final Shape kommt erst am 4. Juni 2024

Die nächste Erweiterung von Destiny 2, The Final Shape, wurde offiziell verschoben. Grund sei, dass man eine grandiose Vision abliefern will!

Mehr zu Destiny 2: The Final Shape

The Final Shape wurde im August mit einem Veröffentlichungsdatum vom 27. Februar 2024 angekündigt, und wird nun am 4. Juni veröffentlicht. “The Final Shape ist der Höhepunkt der ersten zehn Jahre der Destiny-Geschichten und für Guardians überall unzählige Stunden zusammen verbracht”, heißt es in einer Nachricht, die am Montag veröffentlicht wurde und dem Entwicklungsteam des Spiels zugeschrieben wird. “Wir wollen diese Reise ehren, also nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um eine noch größere und mutigere Vision zu liefern, von der wir hoffen, dass sie in den kommenden Jahren in Erinnerung bleiben und geschätzt wird. Natürlich wirft diese Änderung Fragen zu unserem bevorstehenden Veröffentlichungskalender auf”, fuhr es fort. “Die neue Saison beginnt nun und wird bis zum Start von The Final Shape im Juni verlängert.“

“Während der Großteil der Inhalte und Erzählungen für Season of the Wish bis Februar wie ursprünglich geplant laufen wird, fügt das Team neue Inhalte hinzu, die allen Spielern bis zum Start von The Final Shape zur Verfügung stehen.” Dazu gehören neue wöchentliche entwicklungsbasierte Quests, Moments of Triumph, Guardian Games und ein zweimonatiges Inhaltsupdate namens Destiny 2: Into the Light. “Wir wissen, dass Sie begierig darauf sind, The Final Shape in die Hände zu bekommen”, fügte Bungie hinzu. “In diesem Sinne machen Verzögerungen keinen Spaß. Wir unsererseits freuen uns, die zusätzliche Zeit zu haben, die erforderlich ist, um unsere Vision für The Final Shape für Sie alle zum Leben zu erwecken. Wir freuen uns darauf, im April viel mehr zu teilen, einschließlich des völlig neuen Gameplays, um die kommenden Inhaltsergänzungen zu präsentieren.“