Reine Kosmetik? Destiny 2 bekommt Geralt von Riva aus The Witcher

Bungie arbeitet mit CD Projekt Red zusammen, um Geralt von Riva in Destiny 2 erscheinen zu lassen. Das sieht spannend aus!

Mehr zu Destiny 2 x Witcher

Die In-Game-Zusammenarbeit kommt neben Season of the Wish am 28. November und wird es Guardians ermöglichen, sich mit neuen Kosmetika zu stylen, die von The Witcher und dessen Geralt von Riva inspiriert sind. Der Crossover umfasst Rüstungsornamente, eine Geisterschale, ein Schiff, einen Spatz, ein Emote und einen Finisher. Season of the Wish, die letzte Saison vor dem Start von The Final Shape, stellt euch gegen den Zeugen, um den Abschluss der Licht- und Dunkel-Saga zu machen. Die offizielle Website des Spiels lässt euch dabei nirgends im Unklaren – schaut einfach vorbei!