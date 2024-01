Der Roborock Zeo One All-in-one-Waschtrockner ist wieder verfügbar

Roborock, bekannt für Haushaltsroboter und smarte Reinigungslösungen, sorgt mit dem Zeo One jetzt auch im Kleiderschrank für Sauberkeit.

Mehr zum Roborock Zeo One

Der intelligente All-in-One-Wasch-Trockner Roborock Zeo One ist ab sofort wieder verfügbar. Er ist exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Nachdem das Gerät blitzschnell ausverkauft war, ist es nun endlich wieder verfügbar. Der erste Wasch-Trockner der Reinigungsexperten von Roborock setzt auf die eigens entwickelte Zeo-cycle-Technologie. Sie ermöglicht moderate Temperaturen für die effiziente Trocknung von Kleidungsstücken. Im Gegensatz zur herkömmlichen Trocknungstechnologie kann Zeo-cycle empfindliche Kleidung bei deutlich geringeren Temperaturen trocknen als normalerweise. Intelligente NTC-Sensoren überwachen die Temperatur im Innenraum (100 Mal in der Sekunde), um stets die optimale Temperatur zu halten.

Inspiriert von natürlich vorkommendem Zeolith ist die Zeo-cycle™ Technologie in der Lage, Feuchtigkeit (Wasserdampf) entsprechend einer Fläche von 288.000 m2 ohne extreme Hitze zu absorbieren. Der Roborock Zeo One kombiniert Waschen und Trocknen in einem Gerät. Angetrieben von einem leisen und stromsparenden Direct-Drive-Motor kann das Produkt effizient 10 kg Wäsche waschen und 6 kg trocknen. Mit Funktionen, die Bakterien, Tierhaare, Allergene und die hartnäckigsten Flecken aus der Wäsche entfernen, einem Selbstreinigungssystem, automatischer Dosierung mit bis zu 30 Tagen ohne Nachfüllen sowie einer App-Steuerung bietet das Gerät ein extrem bequemes Reinigungserlebnis für alle, insbesondere auch für Familien mit Haustieren. Die Zeo One-Lösung ist zum UVP von 1.299,- Euro erhältlich – wär’ das etwas für euch?