Der Herr der Ringe: Return to Moria kommt Ende August auf Steam und Xbox

Das Survival-Crafting-Spiel Return to Moria kommt am 27. August 2024 auf Steam und Xbox – Eröffnungsrabatt inklusive!

Mehr zu Return to Moria

Das Game, das im vierten Zeitalter von Mittelerde spielt, wird auf Steam und Xbox Series X/S am 27. August zu einem kurzzeitig ermäßigten Preis von 19,99 Euro veröffentlicht. Return to Moria wurde vom Indie-Studio Free Range Games entwickelt und von North Beach Games veröffentlicht. Ursprünglich wurde der Titel im Oktober 2023 über den Epic Games Store für den PC veröffentlicht, bevor er im vergangenen Dezember auf die PS5 kam. Die Veröffentlichung von Steam und Xbox Series X/S des Spiels wird von der Einführung von The Golden Update begleitet, das unter anderem Crossplay zwischen allen Plattformen und einen neuen Sandbox-Modus einführen wird.