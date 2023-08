Der Herr der Ringe: Gollum bekommt neuen Patch und behebt viele Probleme

Ein neuer Patch von Daedalic Entertainment soll Der Herr der Ringe: Gollum spielbarer machen, als es zum Releasetermin war.

Daedalic veröffentlichte eine umfangreiche Liste von Änderungen für die PC-Version auf der Gollum-Steam-Seite. Das Game startete im Mai mit unzähligen Problemen, und leider verhinderten viele davon an verschiedenen Punkten des Titels, weiterzukommen. Was den PC-Patch betrifft, so enthält er Änderungen, die Probleme mit verschwindenden Questmarkierungen, interagierbaren Objekten, die nicht interaktiv werden, Checkpoint-Systemfehlern und vielem mehr beheben. Auch Probleme von Spieler:innen, die nicht aus den Kellern in Thranduils Hallen rausgekommen sind, werden behoben.

Dieser Patch kommt ein paar Monate, nachdem Daedalic eine Erklärung veröffentlicht hat, in der das Studio sich für die verschiedenen Probleme des Spiels entschuldigt und verspricht, sie so schnell wie möglich anzugehen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Patch alle Leistungsprobleme von Gollum behebt, aber es ist sicherlich ein guter Anfang, wenn das Ausmaß dieser Patchnotes etwas ist, das weitergehen soll. Der Schaden ist allerdings schon angerichtet, denn das Spiel ging laut vielen Medien als einer der hässlichsten Titel überhaupt in die Geschichte ein. Dazu kommt, dass die Technik unoptimiert sei und das Game auch kaum Spaß machte – diese Rückmeldungen veranlassten das Daedalic-Entwicklerteam, seine Pforten zu schließen. Echt schade!