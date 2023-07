Daedalic Entertainment entwickelt nach dem Gollum-Desaster keine Spiele mehr

Daedalic Entertainment hat angekündigt, dass es sein Entwicklungsstudio schließt und den Fokus auf seinen Verlagszweig verlagern wird.

Bye, bye, Daedalic

Nachrichten über die Umstrukturierung wurden zuerst von der deutschen Spieleindustrie-WebsiteGamesWirtschaft berichtet, wobei der Artikel besagt, dass das Hamburger Entwicklungsstudio geschlossen und 25 von über 90 Mitarbeitern betroffen sein würden. Daedalic sagte der Website, dass sie ihre ehemaligen Mitarbeiter unterstützen würde, indem sie neue Möglichkeiten in ihrem Netzwerk finden würde. Im Rahmen der Umstrukturierung wurde ein Spiel, das auf dem Spiel Der Herr der Ringe basiert, abgesagt. In den Werken seit Mitte 2022 und die Veröffentlichung Ende 2024 geplant, kündigte Daedalic nie offiziell den Titel an, der unter dem Codenamen It’s Magic in Arbeit war.

Das ist schon schade, denn Daedalic hat insgesamt immer überzeugende Titel abliefern können. Grund dafür war wohl stets die Qualitätssicherung auch mitten in der Entwicklung – und die hat wohl bei Gollum total versagt. Warum man sich dazu entschied, diesen Titel in dieser Qualität den Fans als fertig verkaufen zu wollen und zuzumuten, bleibt wohl für immer ein Geheimnis. Das Studio selbst erklärte, obwohl das Spiel nicht “den Erwartungen entsprach”, sei es „dankbar für die Gelegenheit und die Lernerfahrung ist, die es uns gebracht hat”. Das ist mal eine Ansage, vor allem, wenn danach gut ein Drittel der Belegschaft rausgeworfen wird … Auch, wenn Daedalic selbst keine Spiele mehr produzieren wird, bleibt es doch ein Verlag. Was war euer liebstes Daedalic-Spiel?