Der Braun Series 9 Pro+ Rasierer im Test

Warum rundum sorglos? Weil im Lieferumfang das 6-in-1 SmartCare Center enthalten ist, aber alles zu seiner Zeit. Zuerst sehen wir uns an, was im Paket des Braun Series 9 Pro+ 9567cc alles mit dabei ist.

Erste Vorbereitungen

Können wir uns jetzt endlich über die 6-in-1 SmartCare Center unterhalten? Nein, denn bei Rasierern ist es immer noch am Wichtigsten wie gut die Dinger den Bart entfernen. Aber bevor es richtig los geht, kommt schon mal das beworbene 2-in-1 Rasiersystem zum Tragen. Solltet ihr nämlich wie ich einen sehr störrischen Bartwuchs haben, der manchmal an einen Stahlschwamm erinnert, dann könnt ihr euch über den ProComfort-Aufsatz freuen. Der ist mit einem Klick mit dem Scherkopf ausgetauscht und 387 Noppen sorgen für eine sanfte Massage. Damit können eingewachsenen bzw. die bereits erwähnten störrischen Barthaare massiert werden, die sich dann besser rasieren lassen sollen. Was fast schon esoterisch klingt, funktionierte bei mir in der Realität wirklich gut. In Wahrheit werden dadurch alle Haare leicht aus ihrem Haarkanal gezogen. Da sie sich erst langsam wieder zurückziehen, können die Barthaare dann tiefer abgeschnitten werden.

Scherkopf

Danach geht es mit der tatsächlichen Rasur weiter und der Braun Series 9 Pro+ ist ein Folienrasierer mit vier Klingen, die sich alle unabhängig voneinander bewegen. Die Klingen bewegen sich unter der namensgebenden Folie, was vor Schnittverletzungen schützt. Das kann ich nur bestätigen, denn der Rasierer ist wirklich super sanft zu meiner Haut und ich hatte nicht nur keine Schnitte, sondern danach ein richtig gutes Hautgefühl. Das liegt auch an den 10000 Mikrovibrationen pro Minute, die Hautirritationen vorbeugen. Mein persönliches Highlight sind aber die angegebenen 0,05 mm Bartlänge, die der Rasierer wirklich zu leisten vermag. Der Braun Series 9 Pro+ erwischt wirklich jedes Barthaar, wodurch meine Rasur nicht lange gedauert hat und immer ein sehr gründliches Ergebnis lieferte.

Bei meinem Siebentagebart sind die Haare schon etwas zu lang und entweder es ziept ein wenig oder sie können nicht mehr gut geschnitten werden. Das ist aber keine wirkliche Kritik, denn es existiert einfach kein Rasierer, der das bei mir hinbekommt. Ich bin schon sehr happy, dass nach drei Tagen die Rasur immer noch so gründlich ausfällt. Der Precision Pro Trimmer kann da zwar ein bisschen Abhilfe schaffen, denn der funktioniert für die Feinarbeit beim Trimmen wirklich sehr gut und genau. Ein Bartschneider bzw. Trimmer möchte der Braun Series 9 Pro+ aber gar nicht sein. Dafür gibt es z.B. den Braun Bartschneider Series 9 BT9420, der euch sogar Aufsätze für Konturen und Übergänge bietet. Prinzipiell kann ich daher als Empfehlung mitgeben die Haare vor der Glattrasur zu trimmen. Dann ist das Rasurerlebnis (und ich habe nicht gedacht, dass ich das jemals über eine Rasur sagen würde) angenehm und richtig gut. Wenn ihr das noch toppen wollt, dann könnt ihr euch mit Rasierschaum auch noch eine Nassrasur gönnen. Apropos nass, auch unter der Dusche macht der Braun Series 9 Pro+ einen guten Job, der zu 100 Prozent wasserdicht ist.

Smart Center

So jetzt aber endlich zum Rundum-sorglos-Paket und damit zur Reinigungsstation, dem SmartCare Center. Ich kannte so etwas bisher noch gar nicht und leider bin ich ein ziemlich fauler Mensch. D.h. nach ein paar Wochen sahen meine bisherigen Rasierer eher schlecht aus, weil ich sie nur rudimentär gereinigt habe. Das war dann immer ein ziemlicher Krampf mit Bürste, Wasser und Schweiß. Rudimentär lässt sich der Braun Series 9 Pro+ immer noch sehr leicht mit Wasser reinigen. Wenns aber wirklich drauf ankommt und eine Grundreinigung gebraucht wird, dann steht euch das SmartCare Center zur Seite.

Die mitgelieferte Reinigungskartusche ist schnell eingesetzt und wenn ihr den Rasierer in die Station steckt wird er nicht nur geladen. Er meldet sich auch, wenn er noch zu nass ist, die Klingen gewechselt werden müssen oder eben eine Reinigung ansteht. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das SmartCare Center wie eine Waschstraße für meinen Rasierer ist, denn sie reinig nicht nur, sie pflegt, ölt, desinfiziert und trocknet sogar. Je nach Programm dauert ein Durchlauf zwar bis zu 40 Minuten, aber danach findet ihr kein Haar oder sonstige Verunreinigungen mehr. Damit erhöht sich natürlich die Lebenszeit der Klingen, aber auch des Rasierers enorm und deshalb gibt es von Braun eine fünf Jahresgarantie.

Ersatzteile

Trotzdem, jede Klinge findet einmal ihr stumpfes Ende. Die Scherköpfe sind deshalb etwa alle 18 Monate zu tauschen, worauf die Reinigungsstation uns darauf hinweist. Der Preis liegt hier bei etwa 50 Euro. Eine Reinigungskartusche ist bei täglichem Gebrauch nach drei bis vier Wochen leer. Die verkauft Braun für 20 Euro pro fünf Stück. Der Akku des Braun Series 9 Pro+ hält eine Stunde lang und braucht auch ca. so lange, um wieder vollständig geladen zu sein. Ein Netzbetrieb wird nicht unterstützt, d.h. wenn der Rasierer leer ist, dann muss er zwangsweise aufgeladen werden. Den Akkustand könnt ihr am Display des Rasierers in fünf Abstufungen ablesen. Die letzten zehn Minuten werden dann sogar als Zahl dargestellt. Das ist sehr praktisch, genau so wie die Schnelllade-Funktion, mit der der Rasierer für eine Rasur nur fünf Minuten aufgeladen werden muss.