Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Switch-Version erscheint am 10.6.2022

SEGA gibt bekannt, dass wir uns auf eine Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Switch-Version am 10.6.2022 freuen dürfen.

Was hat die Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Switch-Version zu bieten?

Nintendo Switch-Spieler:innen können sich auf alle fantastischen Features freuen, die auch auf den anderen Plattformen zu finden sind, einschließlich aller nach dem Launch hinzugefügten Inhalte. Dazu gehören sechs neue spielbare Charaktere: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu und Yushiro & Tamayo – sowie neue Online-Missionen, die Kimetsu-Punkte zum Freischalten zusätzlicher Belohnungen einbringen und alle Balance-Anpassungen des Kampfsystems.

Worum geht’s im Spiel prinzipiell?

Wir schreiben die Taisho-Zeit in Japan. Die Familie von Tanjiro, einem gutherzigen Jungen, der mit dem Verkauf von Holzkohle seinen Lebensunterhalt verdient, wurde von einem Dämonen grausam getötet. Zu allem Übel wurde auch noch seine jüngere Schwester Nezuko, die einzige Überlebende, selbst in einen Dämon verwandelt. Von diesem Schicksalsschlag schwer erschüttert, beschließt Tanjiro ein Demon Slayer – ein Dämonentöter – zu werden, um seine Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln und den Dämon zu töten, der seine Familie auf dem Gewissen hat. So beginnt eine emotionale Geschichte von zwei Geschwistern, in der die Schicksale von Menschen und Dämonen miteinander verflochten sind.

Hier ein Gameplay-Trailer der PlayStation-Version des Spiel: