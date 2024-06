Delta Force: Hawk Ops Trailer beim Summer Game Fest 2024 enthüllt

Team Jade hat während dem Summer Game Fest 2024 den neuesten Trailer zu Delta Force: Hawk Ops vorgestellt. Der action-geladene Trailer lässt Spieler an einer typischen Delta Force -Operation teilnehmen. Das Team muss eine wichtige Extraktion planen und durchführen, seine Gegner überlisten und die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder kombinieren, um den Sieg davonzutragen.

Delta Force: Hawk Ops ist der neueste Teil des klassischen Shooter-Franchise Delta Force. Das Spiel wird free-to-play auf PC, Konsolen und Mobile erscheinen und bietet drei aufregende, unterschiedliche Spielmodi sowie Crossplay-Support:

● Groß angelegter PvP-Modus – Havoc Warfare: Als Teil eines großen Teams treten die Spieler:innen gegen ihre Gegner an, kämpfen sich durch riesige Maps mit authentischem Terrain und nutzen eine Auswahl an Militärfahrzeugen, Panzer und Flugzeugen.

● Extraktionsmodus – Hazard Operations: Spieler:innen schließen sich in Teams zusammen und kämpfen gegen rivalisierte Teams und KI-kontrollierte Söldner und Wachen. Hazard Operations ist die bisher taktischste Herangehensweise an das beliebte Extraction-Genre. Zufällig Events auf riesigen Maps halten die Spieler:innen auf Trab, während herausfordernde PvE-Missionen für wertvolles Loot abgeschlossen werden können.

● Kampagnenmodus – Black Hawk Down: Der spannende Nachbau einer klassischen Delta Force-Kampagne lässt die Spieler:innen nach Mogadishu zurückkehren, um an den Events des Black Hawk Down-Films von 2001 teilzunehmen. Der Modus enthält Charaktere aus dem Film und dient als offiziell lizensiertes Remaster des originalen Delta Force: Black Hawk Down-Videospiels.

Mehr Informationen zu Delta Force: Hawk Ops gibt es auf der offiziellen Website. Spieler:innen können sich bereits jetzt für den globalen PC-Alpha-Test anmelden, indem sie das Spiel auf Steam auf die Wunschliste setzen.