De’Longhi Dedica Maestro Plus: Neues LatteArt-System sorgt für frischen Schwung

Mit März erweitert die Dedica Maestro Plus die Dedica Reihe von De’Longhi. Sie dient nicht nur als einwandfreies Küchenutensil, durch ihr neues LatteArt-System inspiriert sie zur Entfaltung der Kreativität in der Kaffeekultur. So begleiten individuelle künstlerische Kreationen unvergessliche Kaffeemomente bei jedem Schluck.

Was hat die Dedica Maestro Plus zu bieten?

Stilvoll kompakt, stark im Geschmack

In typischer De’Longhi Tradition vereint die Dedica Maestro Plus Qualität, Funktionalität und stilvolles Design. Kompakt, stylisch und stabil – ihre einzigartige äußere Erscheinung und hohe Robustheit sorgen für einen innovativen Look und erstklassigen Kaffeegenuss. Das Edelstahlgehäuse mit großer Benutzeroberfläche bietet maximalen Komfort und eine Vielzahl von Einstellungen auf Knopfdruck. Hochwertige Materialien und kompakte Abmessungen garantieren eine außergewöhnliche Stabilität und den perfekten Kaffee im handlichen Format.

Perfekter Milchschaum

Egal, ob heißer Cappuccino oder cremiger Latte – das bahnbrechende neue Auto LatteArt-System schäumt die Milch automatisch mit präzisen Einstellungen auf und sorgt für maximalen Komfort und Qualität. Drei verschiedene Einstellungen für Milchtemperatur und -textur ermöglichen so den individuellen Lieblingsmilchschaum auf Knopfdruck.

Die automatische Schaumzubereitung jeder Art von Milch ermöglicht eine mühelose Bedienung, ohne jegliche Kenntnisse oder Fähigkeiten in der Milchzubereitung. Ein hochwertiges und benutzerfreundliches Bedienfeld mit fünf Tasten erleichtert zudem die Handhabung der Espressomaschine.

Die Dedica Maestro Plus leitet eine neue Ära des Kaffeegenusses ein. Ihr fortschrittliches Thermoblock-Heizsystem mit Active Temperature Control sorgt für ein noch schnelleres Aufheizen. Drei verschiedene Temperaturprofile ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedliche Kaffeebohnen und Röstgrade. Einwandige Siebträgereinsätze gewährleisten außerdem eine optimale Kontrolle über die Zubereitung.

Perfektes Aroma, Eleganz und technische Finesse – die Dedica Maestro Plus definiert den Kaffeegenuss neu und hebt die Kunst der Kaffeezubereitung auf ein höheres Level. Präzision trifft auf Innovation und macht so jeden Schluck zu einem geschmackvollen Meisterwerk.

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. USt.: Dedica Maestro Plus Espressomaschine EC950.M 449,99 EUR