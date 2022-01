Deep Rock Galactic kommt auf PS5 mit exklusiven Features

Das mittlerweile kultige Deep Rock Galactic wird diesen Monat auf PlayStation Plus debütieren. Lest hier, was die PS5-Version exklusiv bekommt!

Deep Rock Galactic und der DualSense-Controller

Ihr spielt Zwerge und holt euch das Beste aus zufällig generierten Welten, bereichert euch und ballert euch durch Horden von Gegnern. Klingt interessant? Ist es auch! Das Spiel (zur offiziellen Website) ist bereits ein Erfolg auf PC und Xbox und wird einige Feinheiten vorstellen, die nur der DualSense-Controller bieten kann. Das Touchpad kann zur Steuerung des Terrain-Scanners verwendet werden, und der integrierte Lautsprecher wird verwendet, damit die Charaktere euch Befehle mitteilen, als ob sie per Radio mit euch sprechen würden. Das Spiel wird ebenso für PS4 erscheinen, klarerweise ohne die DualSense-Funktionen.

Die neuen PlayStation Plus-Spiele werden ab 4. Januar verfügbar sein, und das Game wird von Persona 5 Strikers und Dirt 5 begleitet. Um diese kostenlosen Spiele einzulösen, benötigt ihr natürlich ein PlayStation Plus-Abonnement und könnt sie im angegebenen Zeitraum herunterladen, bevor sie wieder verschwinden. Mortal Shell, Lego DC Super-Villains und Godfall: Challenger Edition, die Spiele im Dezember, werden bald dieses Schicksal erleiden, also schnappt euch diese, solange es noch geht! Der Zwergentitel ist für Xbox One und PC verfügbar und wird noch diese Woche auf PS4 und PS5 verfügbar sein. Hier ein Trailer für euch: