Persona 5 Strikers kostenlos im Januar bei PS Plus

Pünktlich zum Start in das neue Jahr hat Sony die Playstation Plus Gratis Spiele für den Monat Januar vorgestellt. Darunter befinden sich erneut Titel aus den verschiedensten Genres des Gaming-Spektrums. Playstation Plus-Abonnenten erhalten ab dem 4.1.2022 etwa kostenlosen Zugriff auf das Sequel des populären japanischen Rollenspiels Persona 5. Welche Spiele ihr ab morgen alles im Store abstauben könnt, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Persona 5 Strikers im Januar gratis im Playstation Store

Vor nicht einmal einem Jahr kam der von ATLUS in Auftrag gegebene Nachfolger des fünften Eintrags der Persona-Franchise auf den Markt. Persona 5 Strikers ist dabei allerdings kein klassisches JRPG, sondern ein waschechtes Musou-Game. Das war für das Spiel jedoch alles andere als ein Nachteil – erhielt trotz seiner Musou-Attitüde durchwegs gute Kritiken. Auch bei uns als Fans der Reihe kam das Sequel sehr positiv an – erhielt von uns 86 von 100 möglichen Pixel. Wenn ihr euch für den gesamten Test interessiert, könnt ihr diesen unter folgendem Link finden. All jene, denen Persona 5 gut gefallen hat, aber sich beim Nachfolger bisher nicht sicher waren, erhalten nun für lau die Gelegenheit einmal reinzuzocken.