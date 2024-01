Deathloop (PC) ist für Amazon Prime-Mitglieder kostenlos verfügbar

Was Deathloop betrifft, so ist es ein fantastischer Titel, der den Rausch eines Ego-Shooters mit der Intrige eines Abenteuertitels vereint. Denn ihr seid in einer Zeitschleife gefangen und müsst einen Ausweg finden, einem Escape Room nicht unähnlich. Das Game spielt auf einer Insel und ist voller ausgeklügelter Rätsel, und die Schießereien sind äußerst gut gelungen. Mit anderen Worten, dies ist eine der einzigartigsten und lustigsten Veröffentlichungen der aktuellen Generation. Der Titel ist vor allem gratis eure Zeit allemal wert, zudem ist das Game auch auf Game Pass verfügbar, wenn das euer Metier ist. Das Entwicklerstudio Arkane arbeitet derzeit an einem Spiel, das auf Marvels ansässigem Vampirjäger Blade basiert. Freut ihr euch schon darauf?