Death Stranding Director’s Cut Teaser Trailer veröffentlicht

Der legendäre Spieleentwickler Hideo Kojima hat während des Summer Games Fest: Kickoff Live Events eine neue Version von Death Stranding angekündigt. Das Spiel wurde in einem ultimativen Director’s Cut für die PlayStation 5-Konsole erweitert und remastert. Mehr als den an Metal Gear Solid erinnernden Teaser gibt es noch nicht zu sehen. Genauere Informationen sollen in Kürze folgen. Hier der kuriose erste Death Stranding Director’s Cut Teaser Trailer: