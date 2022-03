Dead Space Remake kommt laut EA und Motive Studios wohl Anfang 2023

Mit dem Remake dürfen wir eine feinere Geschichte, Charaktere, Gameplay-Mechaniken und mehr erwarten, während ihr an Bord des Bergbau-Raumschiffs USG Ishimura ums Überleben kämpfen müsst. In Dead Space spielt ihr Isaac, einen Ingenieur auf einer Mission, ein Schiff namens USG Ishimura zu reparieren. Als ihr an Bord kommt, stellt ihr fest, dass die Schiffsbesatzung abgeschlachtet und mit einer unbekannten Art von Markern infiziert wurde. Darüber hinaus ist seine Freundin Nicole irgendwo an Bord. Nur mit euren Werkzeugen und technischen Fähigkeiten habt ihr das Geheimnis dessen aufzudecken, was auf der Ishimura passiert ist, während ihr euch mit schrecklichen Kreaturen, schwacher Beleuchtung und eurem eigenen schwindenden Verstand auseinandersetzt.