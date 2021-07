Dead Space bekommt endlich ein Remake + Trailer

Dead Space ist zurück! Das Spiel bekommt ein Remake und wird auf PC und Next-Gen-Konsolen erscheinen. Lest hier mehr und seht den Trailer!

Der Sci-Fi-Survival-Horror-Klassiker von Visceral Games, der ursprünglich 2008 veröffentlicht wurde, wird von EA Motive neu entwickelt. Dies gab EA während der Play Live am Donnerstag bekannt. Also doch kein Teil vier, wie ich schon mal vermutete, sondern ein Remake. Das neue Dead Space kommt auf PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X.

Spieler:innen werden “eine verbesserte Geschichte, Charaktere, Spielmechanik und mehr erleben, während sie darum kämpfen, einen lebenden Albtraum an Bord des öden Bergbau-Raumschiffs, der USG Ishimura, zu überleben, während sie gleichzeitig das schreckliche Geheimnis dessen aufdecken, was mit der geschlachteten Besatzung und dem geschlachteten Schiff passiert ist”, so EA in einer Pressemitteilung.

“Das Dead Space-Franchise hatte einen großen Einfluss auf das Survival-Horror-Genre, als es vor 12 Jahren veröffentlicht wurde, und ich kam zuerst als Fan zu Motive, um speziell an diesem Spiel zu arbeiten”, sagte Phillippe Ducharme, Senior Producer von Dead Space, in einer Erklärung. “Wir haben ein leidenschaftliches Team bei Motive, das sich diesem Remake als Liebesbrief an das Franchise nähert. Zurück zum Original und die Möglichkeit, dies auf Konsolen der nächsten Generation zu tun, begeisterte alle im Team. Während wir versuchen, das Spiel zu modernisieren, haben wir uns an engagierte Fans gewandt und sie eingeladen, uns seit den frühen Produktionsphasen Feedback zu geben, um das gewünschte Dead Space-Spiel zu liefern und auch neue Spieler zu begeistern.”

Über das Dead Space Remake

Motive ist am besten bekannt für seine Arbeit an der Einzelspielerkampagne von Star Wars Battlefront 2 und Star Wars: Squadrons. Das neue Dead Space wird ein Remake und kein Remaster des Abenteuers von Ingenieur Isaac Clarke an Bord des USG Ishimura-Raumschiffs sein. Ein Teaser-Trailer, der während EA Play Live gezeigt wurde, bot wenig Details, aber das Dead Space-Remake scheint dem dunklen und blutigen Originalspiel treu zu sein, das ein dreiteiliges Franchise hervorgebracht hat. EA hat noch kein Veröffentlichungsdatum für das neue Dead Space bekannt gegeben. Hier der Trailer für euch: