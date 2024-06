Dead by Daylight: Lara Croft überlebt ab dem 16. Juli 2024

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass Lara Croft aus Tomb Raider als neueste Überlebende den Nebel von Dead by Daylight betreten wird.

Lara Croft x Dead by Daylight

Sie hat bereits waghalsige Expeditionen überlebt und dem Tod ins Auge geblickt. In Dead by Daylight steht sie jetzt vor ihrem bisher dunkelsten Abenteuer. Das Lara Croft-Kapitel ist ab dem 16. Juli 2024 erhältlich. Die öffentliche Testversion kann ab sofort auf Steam gespielt werden. Dead by Daylight ist zwar ihr erster Ausflug in das Horrorgenre, aber Lara sind schreckliche Begegnungen nicht fremd. Von klaustrophobischen Tunneln über Gräber voller Leichen bis hin zu gefräßigen Bestien ist Lara bei unzähligen Gelegenheiten nur knapp dem Tod entkommen. Jede Erfahrung hat sie geprägt und ihr eine Fülle von Überlebenswissen mit auf den Weg gegeben. Gefangen im düsteren Reich der Entität können die Spieler:innen nun in Laras Stiefel schlüpfen und sie auf der Suche nach dem größten Schatz von allen begleiten: der Flucht in die Freiheit.

Obwohl sie ihres treuen Bogens und ihrer Pistolen beraubt wurde, bleiben ihre besten Waffen unversehrt. Ihre unerschütterliche Hartnäckigkeit, ihr umfangreiches Überlebenswissen und ihre Tapferkeit werden durch drei einzigartige Talente repräsentiert, die die Waage zu ihren Gunsten ausgleichen. Mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten verkörpert Lara Croft all die Eigenschaften, die man braucht, um im Nebel zu überleben, und ist damit zukünftig in der Welt von Dead by Daylight neben anderen ikonischen Charakteren – auch aus der D&D-Region – zu Hause. Auch wenn sie auf die bevorstehenden Prüfungen gut vorbereitet ist, ist in der verdrehten Welt der Entität die Zukunft jedoch nie sicher. Was haltet ihr von dieser Ankündigung, werdet ihr ab Mitte Juli 2024 dank diesem Update wieder ins Spiel reinschauen?