Days Gone PC Version erscheint am 18.5.2021

Mitte Mai kommen wir in den Genuss einer Days Gone PC Version – veröffentlicht über die Plattformen Steam und Epic Games Store.

Zu den neuen Features des Spiels gehören unter anderem die Unterstützung von Ultra-Wide-Monitoren im 21:9-Format, ein gesteigerter Detailgrad der Grafik sowie eine unbegrenzte Bildwiederholfrequenz. Jegliche Inhalte, die nach der Veröffentlichung der PlayStation 4-Version hinzugefügt wurden, sind auch in dieser Version für PC-SpielerInnen enthalten.

Es benötigt viel Mut, um im riesigen und gefährlichen Open-World-Action-Adventure Days Gone von Bend Studio zu überleben. Ihr schlüpft in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, der im pazifischen Nordwesten der USA einen neuen Lebensinhalt sucht. Nachdem die Menschheit von einer Katastrophe zerrüttet wurde und wilde Kreaturen – die Freaker – umherziehen, könnte jeder Fehltritt in Deacons neuem Leben in diesem todbringenden Land der letzte sein.

Days Gone erschien am 26. April 2019 für PS4.