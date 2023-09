Dave the Diver kommt am 26.10.2023 auf die Switch

Weiter geht’s mit der Switch-Ankündigung von Dave the Diver – der Indie-Steam-Hit des koreanischen Entwicklerstudio Min Rocket erscheint am 26.10.2023 für die Switch.

Was erwartet euch?

Tagsüber tauchen, abends servieren! In diesem Abenteuer-Rollenspiel erforschen die Spieler:innen die Tiefsee und leiten zugleich eine Sushi-Bar. Sie schließen sich Dave und seinen exzentrischen Freunden an, um die Geheimnisse zu lüften, die sich in den Tiefen des geheimnisvollen Blauen Lochs verbergen. Sie entdecken in diesem Meeresabenteuer einen Ozean voller Mysterien, spielen Minispiele, erledigen zusätzliche Quests und betreiben nebenbei mit Erfolg ihr Sushi-Geschäft.