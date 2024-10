Date Everything! kommt, perfekt passend, am 14. Februar 2025 heraus

Date Everything!, das bizarre romantische Game von Team17 und Sassy Chap Games, erscheint am Valentinstag 2025.

Über Date Everything!

Auf der Ebene des Spieldesigns scheint Date Everything! seit seiner Ankündigung ein einfacher Dating-Simulator mit Dialogzweigen und stimmigen Charakteren zu sein. Was es allerdings so verrückt macht, ist seine herrlich absurde Prämisse: Dank der magischen Brille, die als “Dateviator” bekannt ist, können wir alle unsere Haushaltsgegenstände daten. Richtig gelesen, und das nimmt das Game auch ernst: Eure datebaren Objekte haben jeweils eine unterschiedliche Persönlichkeit und verzweigte Handlungsstränge. Zu euren romantischen Möglichkeiten gehören ein Wäschekorb (der feurige “Harper”), ein Staubsauger (der gutangene “Hoove”) oder etwa euer Gefühl von existenzieller Angst, der lieber nur “Doug” genannt werden würde.

So unpackbar diese Charaktere für einen romantischen Seitensprung auch klingen mögen, die Präsentation, der Humor und nicht zuletzt das Writing sehen derzeit äußerst vielversprechend aus. Klar ist auch: Abhängig von euren gewählten Gesprächsmöglichkeiten kann jedes dieser Objekten entweder eine Liebschaft, ein Freund oder ein Rivale werden. Die Pressemitteilung des Spiels versprach, dass jedes Ergebnis einen „übergreifende Weg beeinflusst, der alles zusammenführt“, also gilt es, überlegte Entscheidungen zu treffen. Wählt weise zwischen der Lampe und dem Handtuch! Mal sehen, wie sich alles dann tatsächlich spielen wird. Schon bald werden wir es erfahren, denn Date Everything! erscheint am 14. Februar 2025 auf PC, PS5, Xbox Serie-Konsolen und Nintendo Switch!