Das sind die Worst Games 2024 von Metacritic

Zum bevorstehenden Jahresausklang möchten wir euch die Worst Games 2023 von Metacritic vorstellen – wer die Plattform nicht kennt, hier eine kurze Erklärung: Metacritic sammelt Wertungen von Reviews auf der ganzen Welt und errechnet daraus einen durchschnittlichen Score – der sogenannte Metascore. In der folgenden Auflistung beziehe ich mich auf den Metascore.

Was auffällt ist, dass auf allen Plattformen schlechte Spielen erschienen sind – hier sticht keine Plattform besonders hervor und, dass große Namen wohl nicht vor schlechter Qualität schützen. So sind klanghafte Namen wie die Looney Tunes, Metal Slug und auch Devil May Cry in der Liste vertreten. Seht selbst.

Die Worst Games 2023 im Überblick:

Bei den Top 5 servieren wir euch neben dem Rating auch gleich einen Trailer, damit ihr euch auch etwas unter den Titeln vorstellen könnt.

Plätze 10-6:

Platz 10: Metal Slug Attack Reloaded – Switch (Metascore 48)

Photo by SNK