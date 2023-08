Das Samsung Galaxy Flip5 Unboxing: Ein Foldable, schnell ausgepackt

Nach unserem Testbericht des Samsung Galaxy Z Flip5 möchten wir natürlich auch den Unboxing-Fans etwas bieten.

Mehr zum Galaxy Z Flip5

Das Galaxy Z Flip5 ist wie ein kleiner Taschenspiegel, fast schon quadratisch kommt das Gerät zu euch. Der neuartige Faltmechanismus stellt sicher, dass im zusammengeklappten Zustand kein Spalt entsteht. Klappt ihr das Flip5 dann auf – ganz so wie die guten alten Feature-Phones -, habt ihr dann ein Smartphone vor euch, wie ihr es kennt und gewohnt seid. Der einzige Unterschied mag das Bildformat sein, denn das Produkt ist etwas schmäler und etwas länglicher als bei herkömmlichen Smartphones. Abgesehen davon habt ihr eben die Platz-Ersparnis durch das Zusammenklappen, und es macht natürlich enormen Eindruck, einfach mal ein halbes Handy zu einem vollwertigen zu falten. Umgekehrt funktioniert das Ganze genauso, vor allem beim Auflegen kommt Feeling auf! Und um dieses Gefühl so gut wie zu vermitteln – was gibt es Besseres, als ein gutes, altes Bewegtbild? Hier das Video für euch!