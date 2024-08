Das Nintendo Museum eröffnet am 2. Oktober 2024

Von Hanafuda bis Nintendo Switch: Das Nintendo Museum wird am Mittwoch, den 2. Oktober 2024 in Kyoto, Japan, eröffnet und ab dann der neueste Hotspot für Nintendo-Fans aus der ganzen Welt. Die zahlreichen Exponate lassen die Besucher:innen, die Geschichte von Nintendo entdecken. Auch Nintendos Bestreben, von Kreativität geprägte Erlebnisse zu erschaffen, wird so erlebbar.

Shigeru Miyamoto führt in der Nintendo Museum Direct-Präsentation einen Rundgang durch das Nintendo Museum.