Das neue OPPO Find X3 Pro wurde vorgestellt

Über das OPPO Find X3 Pro

Das Display des Smartphones klingt vom Datenblatt her schon mal wie ein Wahnsinn. 6,7 Zoll groß, 3216 x 1440 Bildpunkte, zwischen 5 und 120 Hz Bildwiederholrate – das klingt nach cooler Technik! Dank 10-bit können über eine Milliarde Farben aufgenommen und auch dargestellt werden, 100 % Abdeckung des P3-Farbraumes und eine Spitzenhelligkeit von 1300 nits machen den Screen zu einem HDR-Monster. Während das Design des Gehäuses einem Mi 11 (zum Review) zu ähneln scheint, ist es in manchen Details doch wieder sehr unterschiedlich.

Bei den Kameras (50 MP Weitwinkel, 50 MP Ultraweitwinkel, 13 MP Telefoto, 3 MP Microlens) will das OPPO Find X3 Pro einen Schritt weitergehen. Durch simples Tippen sollt ihr eine 30x Microlens-Kamera und eine 60x Microlens-Kamera aktivieren können. Auch ein Nachtmodus ist mit von der Partie, sogar für Selfies! Der Snapdragon-Chip 888 mit 5G-Unterstützung befeuert das neue Smartphone, und dank IP68-Rating ist das Handy vor Staub und Wasser geschützt. In 80 Minuten soll das OPPO Find X3 Pro von 0 auf 100 geladen sein – was haltet ihr davon? Zur offiziellen Website des Produkts geht es gleich hier!