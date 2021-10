Das Netatmo All-in-One Wetter-Paket Test: Euer Zuhause, richtig smart

Mit dem Netatmo All-in-One Wetter-Paket könnt ihr euer Heim upgraden. Was euch in diesem Package alles erwartet, lest ihr im Review!

Über das Netatmo All-in-One Wetter-Paket

In diesem Premium-Set befinden sich ganze vier Geräte. Da ist zunächst einmal der wichtigste Spieler des Teams, nämlich die Netatmo Wetterstation. Sie funktioniert als Bridge, so nennt Netatmo den Hub, also den Sammelpunkt all eurer zusätzlichen Geräte. Diese Station, die übrigens fix an eine Steckdose gehört, bekommt dann zusätzlich eine Außeneinheit zur Verfügung gestellt. Das macht natürlich Sinn, denn nur so könnt ihr messen, wie es um die Außentemperatur steht. Die Wetterstation ist das Hauptgerät, und dieses lässt sich durch einige kluge Hardware erweitern.

Denn im Netatmo All-in-One Wetter-Paket ist noch mehr enthalten, nämlich ein Regenmesser und auch ein Windmesser. Beide Geräte tun exakt das, was der Name schon sagt – sie sind dafür verantwortlich, euch genaue Daten über Wind und Niederschlag zu liefern. Sämtliche Devices sind hochwertig verarbeitet, und der Anemometer unterscheidet sich vom Aufbau nur unwesentlich vom Regenmesser – der eine ist dafür konzipiert, dass Wind durchsausen kann, der andere bietet eine wertige Auffangschüssel zum Messen des Niederschlages. Die Geräte stehen bombenfest auf geraden Flächen – so viel zum ersten Eindruck!

Die Installation der Netatmo-Geräte

Euch stehen hier mehrere Möglichkeiten offen, wie ihr das Ganze angeht. Netatmo und tink selbst weisen darauf hin, dass die Gerätschaften nicht in öffentlichen WLAN-Netzwerken funktionieren. Solltet ihr also euer Netzwerk ähnlich mit offenen Typen konfiguriert haben, kann es vorkommen, dass ihr bei der Installation auf Fehlermeldungen stößt. Habt ihr aber ein passendes WLAN, ist die Inbetriebnahme des Netatmo All-in-One Wetter-Pakets keine Hexerei. Entweder über die Apple Home-App oder über die Netatmo-App scannt ihr den QR-Code der Wetterstation ein, die ihr zuvor mit einer Steckdose verbunden habt.

Danach folgt ihr einfach den Anweisungen, wie sie euch die App vorgibt. Der Ablauf ist sehr simpel gehalten und führt euch Schritt für Schritt an der Hand. Einzig und allein das Zurücksetzen der Wetterstation war nirgends näher beschrieben, das ließ sich dann durch Herumprobieren (einfach die Ausbuchtung an der Oberseite lange halten) herausfinden. Die beiden Messgeräte für Wind und Regen lassen sich ähnlich simpel konfigurieren, sie finden sich rasch bei eurer Wetterstation ein und verbindet sich dann mit der App, um euch Anzeigen und Daten zu liefern. So installiert ihr die Wetterstation: