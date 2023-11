Das nächste Minigame für Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ist ein Kartenspiel

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes wird laut Rabbit & Bear Studios ein Kartenspiel enthalten. Die Entwickler enthüllten Details über das neue Minispiel!

Dies wurde im Kickstarter-Update vom Oktober 2023 kommuniziert. In einem Beitrag von Direktor Osamu Komuta sagte er, dass das Kartenspiel Spieler:innen zusammenbringt, die versuchen, drei Positionen auf einem Brett mit einer Hand von Karten zu verteidigen. Jede der drei Positionen hat einen Platz, an dem eine Karte gespielt werden kann, und die Stärke jeder Position wird durch die Summe der Punktewerte der drei Karten bestimmt. Einige Karten verfügen auch über zusätzliche Fähigkeiten, die sich auf die Punktzahl jedes Spielers auswirken. Die Hildy-Karte fügt zum Beispiel einen +3-Bonus zur Stärke hinzu, wenn sie gespielt wird. Andere Karten wenden Boni je nach Farbkombinationen an, während andere euren Gegenübern Punkte wegnehmen können.

Elemente des Deckaufbaus werden ebenfalls Teil des Minispiels sein. Spieler:innen können Kartenpackungen in In-Game-Stores kaufen und ihre Decks anpassen, um ihre Taktik zu verbessern. Es ist nicht klar, ob Karten durch bestimmte In-Game-Quests freigeschaltet werden. Das Kartenspiel ist nicht das erste Minispiel, das Teil von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ist. Während einer Gameplay-Demonstration auf der Tokyo Game Show 2023 zeigten die Entwickler auch ein Angel-Minispiel. Der spirituelle Suikoden-Nachfolger soll am 23. April 2024 veröffentlicht werden. Er wird für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen.