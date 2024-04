Das nächste Bethesda-Game wird ein The Elder Scrolls-Titel

Todd Howard hat ein Update zu den verschiedenen Spielen bereitgestellt, die derzeit in den Bethesda Game Studios entwickelt werden.

Mehr zu Bethesdas Line-up

Der Spieldirektor hat zuvor bei mehreren Gelegenheiten erklärt, dass The Elder Scrolls 6 Bethesdas nächste große Veröffentlichung sein wird, gefolgt von Fallout 5. Während eines Interviews mit IGN wurde er gefragt, ob das immer noch der Fall ist oder ob der Erfolg der neuen Fallout-TV-Show zu einer Planänderung führen könnte. “Ich werde es vermeiden, Termine für irgendetwas zu nennen. Ich habe das auf die harte Tour gelernt”, antwortete er. “Offensichtlich liegt unser Fokus in der neuen Entwicklung im Moment auf Elder Scrolls 6, aber das bedeutet nicht, dass wir keine Pläne für andere Dinge machen. Wir machen immer noch eine Menge Arbeit, offensichtlich an Fallout 76, und wir sehen die Community, so viele Leute, die in dieses Spiel gehen und es irgendwie wiederentdecken und einfach so glücklich damit sind, wie dieses Spiel ist.“

“Überraschenderweise ist es eine sehr, sehr schöne Apokalypse, und wir machen auch viel Starfield-Arbeit”, fügte er hinzu. “Wir haben also einige wirklich gute Updates, die bald für dieses Spiel bekannt gegeben werden. Also, hier ist viel los. Das Spielen von frühen Builds hat uns mit der gleichen Freude, Aufregung und dem Versprechen des Abenteuers erfüllt.“ Amazons Fallout-TV-Show wird für eine zweite Staffel zurückkehren, kündigte das Unternehmen heute an. Der Hype rund um die Show hat dazu beigetragen, einen massiven Anstieg der Fallout-Spielverkäufe voranzutreiben, wobei vier Titel letzte Woche in den europäischen Top 10 landeten.