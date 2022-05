Das meditative Unpacking kommt am 10. Mai für PS4 und PS5

Wer schon immer mal Unpacking auf seiner PlayStation spielen wollte, hat demnächst die Gelegenheit dazu. Der Titel erscheint nun auf Sonys Konsole!

Meditatives Unpacking

In unserem Testbericht zum Spiel konnten wir dem Indie-Titel viel Positives abgewinnen. Das meditative Auspacken von Umzugskisten lässt euch so gut wie freie Hand, wie ihr alles ins neue Zuhause integrieren wollt. Dabei erfahrt ihr eine Menge über die Person und ihr Leben, wobei ihr diesen Charakter niemals seht und die Geschichte niemals direkt erzählt wird. Unpacking beginnt im Jahre 1997 und führt euch durch acht Umzüge. Ganz nebenbei bekommt ihr dann Hinweise mit, was etwa mit den früheren Liebschaften passiert ist oder in welcher Phase sich die Figur gerade befindet. Das Game hat ganze 14 Auszeichnungen eingeheimst, ist das BAFTA-Spiel des Jahres 2021 geworden und war eines der meistverkauften Indie-Spiele auf der Nintendo Switch. Der Titel ist ab 10. Mai für PlayStation-Konsolen erhältlich, und weiters auf PC, Nintendo Switch und Xbox-Konsolen zu spielen. Hier noch die offizielle Website zum Spiel und der Launch-Trailer für euch!