Das Mädchen, das durch die Zeit sprang feiert am 26.2.2026 ein 4K-Comeback

Gute Nachrichten für alle, die von Das Mädchen, das durch die Zeit sprang nicht genug bekommen – am 26.2.2026 kommt Mamoru Hosodas Meisterwerk als limitiertes 4K-Steelbook zurück.

Worum geht’s?

Am liebsten wäre es Makato, wenn der Sommer niemals enden würde. Nachdem im Chemielabor ihrer Schule ein Unfall passiert, erhält die Schülerin eine merkwürdige Gabe: Plötzlich ist es ihr möglich, durch die Zeit zu springen. Makato nutzt ihr neues Talent, um ihre Noten aufzubessern und peinliche Situationen ungeschehen zu machen. Doch schon bald realisiert sie, dass jeder Sprung in die Vergangenheit auch ihre Zukunft in neue Bahnen ruckt…

Nachdem er an Kultklassikern wie DIGIMON und ONE PIECE arbeitet, etablierte DAS MÄDCHEN, DAS DURCH DIE ZEIT SPRANG Mamoru Hosoda als einen der wichtigsten Namen in der Anime-Szene und markiert den Beginn einer beeindruckenden Karriere. Mit Hilfe der grandiosen Animationen von Studio Madhouse (NANA) verleiht Hosoda dieser Adaption des zeitlosen Romans von Yasutaka Tsutsui (PAPRIKA) eine unnachahmliche Wärme, die den Zuschauer sofort in die Stimmung eines unbeschwerten Sommers versetzt.