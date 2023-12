Das kurze Duck Detective: The Secret Salami erscheint 2024 für PC

Im Rahmen des Wholesome Snack Showcase hat Happy Broccoli Games ihr investigatives Abenteuer Duck Detective: The Secret Salami enthüllt.

Über Duck Detective: The Secret Salami

Es wird irgendwann im Jahr 2024 auf den PC kommen, mehr ist noch nicht zum Releasetermin bekannt. Happy Broccoli Games hat erklärt, dass Duck Detective: The Secret Salami ein 90-minütiges Detektivspiel ist, und das klingt perfekt. Es ist inspiriert von Return to the Obra Dinn und The Case of the Golden Idol und lässt euch als die namensgebende Ente Hinweise sammeln, Verdächtige interviewen und die Teile zusammenstellen, um herauszufinden, wer das Verbrechen begangen hat. Welches Verbrechen? Es hat etwas mit Salami zu tun, und die Handlung findet in einem Büro statt. Geht es darum, dass jemand das falsche Mittagessen verspeist hat, und man muss den oder die Schuldigen an den Pranger stellen? Sehr cool, dass man gleich weiß, dass dieses Game nicht ewig dauern wird. Seid ihr interessiert? Der erste Trailer zum Spiel gibt einen ersten Überblick: