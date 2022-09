Iron Man: Videospielumsetzung (Motive Studio, EA) ist ganz offiziell in Arbeit

Electronic Arts hat angekündigt, dass sich ein Iron Man-Videospiel von Motive Studio im frühen Entwicklungsstadium befindet. Das wussten wir schon, jetzt ist es offiziell!

Wir sind Iron Man, 3000

Das Team wird von Olivier Proulx geleitet, der an früheren Marvel-Titeln wie Marvel’s Guardians of the Galaxy gearbeitet hat und wird von den Branchenveteranen Ian Frazier, Maelenn Lumineau und JF Poirier im Studio begleitet. Das in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelte Spiel wird eine ganz neue Story enthalten, die “in die Geschichte” von Iron Man eintaucht und es uns allen ermöglicht, zu spüren, wie es ist, Tony Stark wirklich zu spielen. “Wir freuen uns, mit dem talentierten Team von Motive Studio zusammenzuarbeiten, um ihre ursprüngliche Vision von einem der wichtigsten, mächtigsten und beliebtesten Charaktere von Marvel einzubringen”, sagte Bill Rosemann, VP und Creative Director bei Marvel Games.

„Das Erlebnis, sowohl etablierte Unterhaltungswelten als auch spannendes Gameplay zu liefern – kombiniert mit authentischer Leidenschaft für die gepanzerte Ikone – wird unser Bestreben ankurbeln, einem legendären Helden in Form des ultimativen Iron Man-Videospiels einen Liebesbrief zu liefern. Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, ein Videospiel zu machen, das auf einem der kultigsten Superhelden der heutigen Unterhaltung basiert”, sagte Olivier Proulx, ausführender Produzent. “Wir haben eine großartige Gelegenheit, eine neue und einzigartige Geschichte zu schaffen, die wir unsere eigene nennen können. Marvel ermutigt uns, etwas Frisches zu schaffen. Wir haben viel Freiheit, was für das Team so ansprechend ist”. EA sagte zudem, dass Iron Man “das erste von mehreren” neuen Spielen zwischen Marvel und Electronic Arts ist. Da freuen wir uns, oder?