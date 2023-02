Das ist die neue Samsung Galaxy S23 Serie

Mit verschiedenen Features und der fortschrittlichen Kamera sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So gelingen Hobby- und Profi-Fotografen:innen noch beeindruckendere Aufnahmen. Epische Erlebnisse festzuhalten ist leichter den je. Die verbesserten Nightography-Funktionen heben die Qualität von Fotos und Videos bei vielen Lichtverhältnissen und Umgebungsbedingungen auf ein neues Level. Bilder die normalerweise bei schlechtem Licht ruiniert wären, werden nun durch einen Algorithmus korrigiert, der Objektdetails und Farbtöne verbessert. Durch den 200 Megapixel Pixel-Sensor (im Ultramodell), den schnellen Autofokus und die erste Super HDR-Selfie-Kamera sehen sogar die unscheinbarsten Momente professionell und atemberaubend aus. Wer die volle Kreativität, Kontrolle und Personalisierung ausreizen will, kann alle Hilfestellungen ausschalten und mit der Expert RAW-App Bilder und Videos im DSLR-Style in RAW und JPEG aufnehmen und bearbeiten. Außerdem bekommt man mit Mehrfachbelichtung und Astrofotografie-Einstellungen (Astro Hyperlapse), ohne großartiges Equipment, einen klaren Blick auf die Milchstraße.

Wer eine Pause von Fotografie braucht darf sich auf anspruchsvolles Gaming mit dem Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor freuen. Die Leistung soll sich im Vergleich zum letzten Chip um 40 Prozent verbessert haben, somit soll nun auch echtzeit Raytracing möglich sein. Dies ist besonders interessant für wirklich anspruchsvolle Spiele wie Ni no Kuni: Cross Worlds und zukünftige AAA-Games wie Assassin´s Creed Jade.

Die Modelle der Samsung Galaxy S23 Serie sind in vier von der Natur inspirierten Farben erhältlich: Phantom Black, Cream, Green und Lavender. Exklusiv bei Samsung direkt, gibt es noch zusätzliche Farben: Graphite, Lime, Red und Sky Blue. Den Preis betreffend ist das Galaxy S23 mit (6.1″ Display) ab 949€, das Galaxy S23+ (6.6″) ab 1,199€ und das Galaxy S23 Ultra (6.8″) ab 1,399€ erhältlich. Je nach Speicherkapazität (128 GB im Basismodell – 1 TB im Ultramodell) erhöht sich natürlich der Preis.

Der erste Kontakt

Samsung hat uns vor Veröffentlichung der Samsung Galaxy S23 Serie nach Berlin eingeladen, um einen ersten Eindruck der neuen Geräte zu bekommen. Nach einer kurzen Präsentation durften die Geräte inspiziert werden. Besonders angetan war ich vom S23 Ultra und den verschiedensten Kamerafunktionen. Mit gekillten Samsung Trainern habe ich alle Features ausprobiert. Ein kleiner Reisebericht zum Event sowie ein ausführlicher Test zum Samsung Galaxy S23 Ultra, folgen demnächst noch.

Mein erster Eindruck mit der Galaxy S23 Serie ist sehr positiv. Toll ist, dass beim Design mit wirklichen Farben und nicht mit Grau- und Edelmetalltönen gearbeitet wurde. Meine Favoriten, Cream und Lavender, geben mir ein angenehmes Gefühl, was für mich, der sein Smartphone häufig am Tag betrachtet, sehr wichtig ist. Wichtig ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Hervorzuheben ist, dass für die Herstellung noch mehr recycelte Materialien als zuvor verwendet wurden. Bei der stetigen Weiterentwicklung und Veröffentlichung neuer Geräte ist es schön zu sehen, dass auf den Planeten und Ressourcen geachtet wird. Die ganze Technologie ist relativ kompakt untergebracht, die Geräte sind nicht zu groß und liegen noch gut handlich in den Fingern. Die Kameras auf der Rückseite sind von außen unscheinbar zeigen aber innen drinnen was sie können. Nach den Tipps und Tricks, die mir die Samsung Trainer beigebracht haben, konnte ich das S23 Ultra gar nicht mehr weglegen. Neben dem super Nachtmodus, der die Nacht zum Tag macht, war ich von etwas namens Single Take beeindruckt. Hier macht man ein Video und im Anschluss werden verschiedene Clips (z.B. Boomerang) und besondere Momente des aufgenommenen Materials bereitgestellt. Wie hypnotisiert habe ich mit den fantastischen Kamerafeatures unzählige Aufnahmen vom Event gemacht. Was dabei herauskommt seht ihr bald auf Instagram und YouTube.

Vielen lieben Dank an Samsung und unsere direkten Ansprechpersonen, für die Einladung zum Event, die Gesellschaft in Berlin sowie die Organisation dieses Abenteuers.