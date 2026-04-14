MOVA präsentiert: Neue Saugroboter mit 16 cm Mop-Verlängerung und besserer Roller-Technologie

MOVA hat heute im Rahmen eines europäischen Produktlaunch-Events seine neueste Produktgeneration vorgestellt. Es wird so richtig sauber!

V70 Ultra Complete: Erstes Gerät mit 16 cm Mop-Verlängerung

Mit dem MaxiReachX-System wurde der V70 Ultra Complete speziell dafür entwickelt, schwer erreichbare Bereiche zu reinigen, die herkömmliche Saugroboter oft auslassen. Im Zentrum dieses Systems stehen zwei branchenweit einzigartige Innovationen:

16 cm MaxiReachX Mop-Verlängerung: Mit einer branchenführenden Reichweite und einem besonders schlanken Design dringt der Wischmopp deutlich tiefer in enge Zwischenräume vor und erreicht so eine bis zu dreifach höhere Reinigungsleistung an Ecken und Kanten. Ein adaptives Mehrwinkel-System sorgt zudem für eine präzise Navigation rund um Möbel und empfindliche Objekte.

12 cm MaxiReachX Seitenbürsten-Verlängerung: Die Seitenbürste fährt automatisch aus, sobald enge Zwischenräume erkannt werden, und entfernt Staub zuverlässig entlang von Wänden, in Ecken und in Bereichen mit geringer Bodenfreiheit, die sonst oft unerreicht bleiben. In Kombination mit dem besonders schlanken Design gelingt, was bislang als unmöglich galt: die Reinigung von Spalten mit einer Breite von nur 3,8 cm.

Ein weiteres Highlight ist das beutellose EcoCyclone Staubsammelsystem. Es kommt ohne Einweg-Staubbeutel aus und ermöglicht bis zu 100 Tage wartungsarmen Betrieb ohne manuelles Entleeren, das reduziert sowohl den Wartungsaufwand als auch die Umweltbelastung. Seine beeindruckende Gesamtperformance verdankt der V70 einer Kombination aus 40.000 Pa Saugkraft, der Fähigkeit, bis zu 9 cm hohe Hindernisse zu überwinden, einem einfahrbaren Navigationssensor sowie einer intelligente Routenplanung mit der Fähigkeit, über 300 verschiedene Objekte zu erkennen. Im Vergleich zu früheren Schnelllade-Modellen kommt der V70 per 6.400-mAh-Akku mit Smart-Resume-Funktion auf eine um 30 % schnellere Ladezeit (im Vergleich zum V50) und sorgt so auch in größeren Haushalten für eine unterbrechungsfreie Reinigung. Optional ist zudem ein Auto Water Refill & Drain Kit erhältlich, das den Wartungsaufwand weiter reduziert, indem es das Nachfüllen von Frischwasser und das Abführen von Schmutzwasser automatisiert.

Z70 Ultra Roller Complete mit verbesserter Frischwasser-Roller-Technologie

Neben dem V70 stellte MOVA auch den Z70 Ultra Roller Complete vor, der eine zentrale Schwachstelle beim Wischvorgang adressiert: den Einsatz zunehmend verschmutzten Wassers während der Reinigung. Aufbauend auf dem Vorgängermodell Z60 Ultra Roller Complete bietet der Z70 eine Reihe gezielter Weiterentwicklungen, die speziell auf größere Haushalte und anspruchsvollere Reinigungsszenarien ausgelegt sind. Der Z70 hebt die Reinigungstechnologie auf ein neues Niveau, vom einfachen Wassereinsatz hin zu einer Hochdruck-Frischwasserzirkulation und von der alltäglichen Reinigung hin zur ganzheitlichen Reinigung des gesamten Zuhauses. Möglich wird dies durch drei zentrale Innovationen, die auch in komplexen Wohnumgebungen für konstant überzeugende Ergebnisse sorgen:

Optimierte Reinigung von Kanten und Ecken: Eine überarbeitete Reinigungsstruktur in Kombination mit der MaxiReach Dual-Extension aus Bürste und Mopp verbessert die Reinigung entlang von Wänden sowie in Ecken deutlich. Seitliche Sensoren ermöglichen eine präzise Führung entlang von Kanten, während eine adaptive Walzenkompression von 52 mm für einen engeren und zugleich schonenden Kontakt mit Oberflächen sorgt.

Verbesserte Hindernisüberwindung: Eine optimierte Mobilität ermöglicht es dem Roboter, Hindernisse von bis zu 9 cm zu überwinden. Dadurch bewegt er sich deutlich souveräner über Türschwellen und durch komplexe Wohnumgebungen.

Optimierte Leistung und Druckbalance: Mit bis zu 30 % längerer Laufzeit, 36.000 Pa Saugkraft und 18 N Anpressdruck sorgt der Z70 für gleichmäßigere Reinigungsergebnisse, auch auf größeren Flächen.

Insgesamt positionieren diese Weiterentwicklungen den Z70 als leistungsstarken und ausgewogenen Nachfolger, der insbesondere für Nutzer entwickelt wurde, die im Vergleich zur vorherigen Generation maximale Reinigungsleistung, mehr Effizienz und gesteigerte Zuverlässigkeit erwarten.