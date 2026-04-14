MOVA Rover X10: Premium-Reinigungsroboter für den Pool

MOVA, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Smart-Home-Innovationen, stellt heute seinen Flaggschiff-Poolroboter Rover X10 vor. Ein Allrounder!

Lückenlose Reinigung vom Boden bis zur Wasserlinie

Er kommt mit einem neu entwickelten Vier-Jet-Drive-Motorsystem, das müheloses Klettern an Wänden ermöglicht. Der Rover X10 sorgt mit seiner 7-in-1 OMNI-Technologie für eine lückenlose Reinigung aller Poolbereiche. Möglich machen das die FloatDrive-Technologie mit 38.000 LPH Saugleistung, 360° AquaScan zur vollständigen Poolkartierung sowie ein Dual-Mode-Parksystem mit kabellosem Laden für eine besonders komfortable und sorgenfreie Poolpflege. „Im Zuge unserer Expansion kommen intelligente Automatisierungslösungen von MOVA nun auch im Außenbereich zum Einsatz. Wir möchten, dass unsere Poolroboter die mühsame Poolpflege für unsere Kunden übernehmen – und sie so in ein entspanntes und angenehmes Erlebnis verwandeln“, sagt Kurt Wang, Head of Sales, West Europe bei MOVA.

Mehr über den MOVA Rover X10

Der Rover X10 ist MOVAs Flaggschiff unter den Poolrobotern und vereint präzise All-Terrain-Leistung mit intelligenter Automatisierung und sorgt so für erstklassige Poolpflege. Mit seiner 7-in-1 OMNI-Technologie reinigt er alle Bereiche des Pools vom Boden über die Wände bis zur Wasserlinie zuverlässig und gründlich. EdgeDrive-Bürsten für enge Ecken sowie die FloatDrive-Technologie mit 38.000 LPH Saugleistung stellen sicher, dass keine Stelle ausgelassen wird. Der neue 7-in-1-Poolroboter X10 setzt neue Maßstäbe in der Poolpflege. Dank KI-gestützter Navigation meistert er zuverlässig Stufen, flache Bereiche und weitere anspruchsvolle Poolzonen. Leistungsstarke Sensoren gewährleisten eine lückenlose und sichere Reinigung des gesamten Pools. Zudem bietet er durchgehende Bodenreinigung mit nur einer Akkuladung. Sein leistungsstarker 15.000-mAh-Akku hält den X10 mit bis zu sechs Stunden am Stück im Einsatz. Damit reinigt er Pools mit bis zu 500 m² Fläche in einem einzigen Durchgang und setzt damit neue Maßstäbe für eine mühelose und lückenlose Poolpflege. Die EdgeDrive-Bürste des X10 ist darauf ausgelegt, alle Ecken und Kanten präzise zu bearbeiten und ermöglicht so eine gründliche Tiefenreinigung. Die unabhängig angetriebene Frontbürste verbessert in Kombination mit einem innovativen Anti-Rückflusskanal Flexibilität und Effizienz, sodass kein Bereich des Pools ausgelassen wird.

Mit einer innovativen Bürstenkonfiguration sorgt der X10 für eine mehrdimensionale 360° Rundum-Tiefenreinigung des gesamten Pools. Das Dual-Roller-Design optimiert den Saugstrom und nimmt im Wasser treibende Verschmutzungen bereits in einem Durchgang zuverlässig auf. Verlängerte Front- und Heckbürsten entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen effektiv – auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der X10 kombiniert die fortschrittliche FloatDrive-Technologie mit hoher Saugleistung für eine herausragende Reinigungsleistung. Vier Jet-Drive-Motoren mit intelligenter Differenzialsteuerung sorgen für agile und präzise Bewegungen, während hocheffiziente bürstenlose Motoren eine Saugleistung von 38.000 LPH erzeugen. So navigiert der X10 stabil über Stufen und komplexe Oberflächen. Der verstärkte vertikale Schub ermöglicht es dem Rover X10 zudem, sich nach der Reinigung anzuheben, sodass er leicht aus dem Pool entnommen werden kann. Der MOVA Rover X10 ist ab dem 14. April 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.499,- Euro erhältlich. Vom 14. bis 27. April reduziert ein Aktionsrabatt von 400,- Euro den Preis zum Marktstart auf 2.099,- Euro. Erhältlich ist das Produkt über die MOVA-Website, Amazon sowie ausgewählte Handelspartner, darunter Bauhaus, Boulanger, Castorama, Leroy Merlin, BricoandPool, Cdiscount, Kaufland und ManoMano.