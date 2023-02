Samsung Galaxy S23 Ultra unter der Lupe beim Unpacked Event in Berlin

Da die Geräte im deutschsprachigen Raum nur in Deutschland vertrieben werden, folgt nur ein kurzer Überblick: Die neuen Notebooks, darunter das Galaxy Book3 Pro (14 inch), Galaxy Book3 Pro 360 und Galaxy Book3 Ultra, können mit anderen Galaxy Produkten verknüpft werden. Geräteübergreifende Funktionen wie Multi Control (Dokumente und Texte leicht zwischen Geräten kopieren und einfügen), Second Screen (mobiler drahtloser Bildschirm mit Galaxy Tablet) und Phone Link (Multitasking zwischen Telefon und PC). Mit Intel Core der 13ten Generation und Nvidia GeForce RTX 4050/4070 wird eine tolle Leistung für schnelle Workflows versprochen. Mit dem 11% größeren AMOLED Bildschirm und einer Bildwiederholrate bis zu 120Hz können mehr Informationen flüssiger dargestellt werden. Die wichtigsten Ports (microSD, USB-A 3.2, Kopfhörer 3.5 mm, USB-C mit Thunderbolt 4 und HDMI) sind im Gerät integriert und so spart man sich den kauf externer Port-Hubs. Das komplette Galaxy-Ecosystem wird außerdem mit USB-C geladen, somit reicht es aus ein Kabel mitzunehmen. Die Pro-Geräte sind in den Größen 14 und 16inch und farblich in Graphite und Beige erhältlich. Das Ultra-Modell ist nur in 16inch und Graphite verfügbar.

Samsung Galaxy S23 Ultra unter der Lupe

Neben den Highlights der Galaxy S23 Serie die ich hier beschrieben habe und dem noch ausstehenden detaillierten Test, gebe ich hier schon mal meine Eindrücke vor Ort wieder. Auf dem Event selbst habe ich mich größtenteils mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra beschäftigt.

Schon auf den ersten Blick merkt man, dass sich Samsung beim Design der Galaxy S23 Reihe viel Gedanken gemacht hat. Die in einer Reihe angeordneten und nun voneinander isolierten Kameraelemente auf der Rückseite sind meiner Meinung viel ästhetischer als die „Kamerainsel“ des iPhone 14. Das S23 Ultra hat ein elegantes, modernes Design und statt einer gläsernen Rückseite eine matte Oberfläche. Trotz der Größe (78 x 163 x 9 mm) liegt das Gerät wirklich gut in der Hand und ist mit 234 g überraschend leicht, sodass man es den ganzen Tag problemlos mit sich herumtragen kann. Apropos den ganzen Tag, wenn man andauernd auf Smartphone blickt ist das Erscheinungsbild wichtig. An der Farbenauswahl von Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime, Red und Sky Blue merkt man, dass es mal ein richtiger Farbkasten in den Designprozess geschafft hat. Eine vielfältige Farbauswahl ist wichtig, schade ist nur, dass die letzten vier der genannten Farben exklusiv bei Samsung erhältlich sind. Meine Favoriten Cream und Lavender, sind nicht nur schön anzusehen, sondern hatten auf mich auch eine beruhigende Wirkung. Lustigerweise hat Apple auch ähnliche, fast schon identische Farben bei den iPhones zur Auswahl. Da die Hersteller überwiegend kalte Farben nutzen, würde ich mich in Zukunft über eine größere warme Farbvielfalt freuen. Immerhin sind die Hüllen farbenfroh.

Unter der Haube ist die Samsung Galaxy S23 Serie vollgepackt mit fantastischer Technik. Mit dem Snapdragon 8 Gen 2 läuft das S23 Ultra auf einem der neuesten Prozessoren und verfügt außerdem über reichlich RAM und Speicher, um selbst die anspruchsvollsten Aufgaben zu bewältigen. Das S23 Ultra kann von 8-12GB RAM und von 256GB bis 1TB Speicher individuell angepasst werden. Galaxy S23 und S23 Pro haben 8GB RAM und Speicherkapazitäten von 128GB (S23) bzw. 256GB (S23 Pro) bis maximal 512GB zur Verfügung. Die Leistung soll sich im Vergleich zum letzten Chip um 40% verbessert haben. Echtzeit Raytracing und bessere Frames per Second sollen dadurch möglich sein. Interessant wird das bei zukünftigen Smartphone-Spielen mit hohem Budget und größerem kreativen Konzept, so wie Assassin’s Creed Jade. Das außerordentliche 6,8 Inch QHD-Edge AMOLED Display reizt den Anzeigebereich bis zum letzten Millimeter der abgerundeten Kanten aus. Mit 120Hz Bildwiederholrate, automatisierter Helligkeit und verschiedenen Farbraum Anpassungen wird die Anstrengen für unsere Augen reduziert. Ein klarer Vorteil für mich, weil ich viele Dokumente bearbeite, Videos ansehe und kleinere grafische Arbeiten erledige.

Hilfreich dabei ist der integrierte S-Pen, mit dem präzise Bearbeitungen an Fotos und Dokumenten vorgenommen werden können. Fast wie mit einem echten Stift kann man auch Schreiben, Zeichnen und Malen, falls wieder mal kein Papier zuhause ist oder die Kids unterwegs ihrer künstlerischen Begabung nachgehen wollen. In der kurzen Zeit habe ich nichts mit dem Stift anfangen können, weil mir das Gefühl generell sehr fremd vorkommt. Ich denke, wenn man sich an die Handhabung gewöhnt und das S23 Ultra auf einen Tisch legt, kann der Stift durchaus von Nutzen sein.

Das Kamerasystem der Samsung Galaxy S23 Serie ist unglaublich. Mit verschiedenen Features und der fortschrittlichen Kamera sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So gelingen Hobbyfotografen:innen erstaunliche Profi-Aufnahmen ohne großartiges Talent oder Wissen. Nach ein paar Tipps und Trick von geschulten Samsung Spezialisten vor Ort, sind sogar einem Foto-Legastheniker wie mir, plötzlich cinematische Videos und professionelle Bilder ganz einfach gelungen. Durch KI gestützte Algorithmen und verschiedene Sensoren werden verwackelte Bilder stabilisiert, schlechte Lichtstimmungen und Rauschen ausgebessert, Personen und Objekte automatisch hervorgehoben und Details im Nachhinein verbessert. Es ist unglaublich, was mir für professionelle und coole Shots gelungen sind und das mit der örtlichen Limitation. Man stelle sich meine sprühende Kreativität und die dadurch entstehenden Möglichkeiten in freier Wildbahn vor – natürlich in Begleitung meiner Samsung Trainer Chris und Andy.

Das Galaxy S23 Ultra verfügt über eine Dreifachkamera, die ein 200Mp Weitwinkel-, ein 12Mp Ultraweitwinkel- und ein 10Mp Teleobjektiv (mit 10x optischem Zoom) umfasst. Auf diese Weise können beeindruckende Bilder aufgenommen werden, egal wie weit oder nah das Motiv entfernt ist. Die Kamera funktioniert auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragend, insbesondere bei Nacht könnt ihr nun Momente so gut wie tagsüber festhalten. Besonders bei der Nightography ist die Astro Hyperlapse, welche die Bewegungen der Sterne am Nachthimmel klar einfangt. Das habe ich in einem dunklen Raum testen können und ich bin von den Ergebnissen verblüfft. Und auch wenn ich sie nicht benutzt habe, die HDR-Selfie-Kamera soll ähnlich wie die Rückseiten Kameras funktionieren und durch die Technologie immer professionelle Ergebnisse liefern. Alle die selbst ihr Können unter Beweis stellen wollen, können mit dem Expert RAW Modus alle Hilfestellungen ausschalten und so die volle Kontrolle der Kameraeinstellungen übernehmen. Diese Funktion habe ich nicht genutzt, jedoch kann ich mir sehr gut vorstellen das erfahrene Kameraenthusiasten:innen in diesem Modus noch bessere Ergebnisse, als mit all den Hilfsmitteln, erzielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Samsung Galaxy S23 Serie eine ausgezeichnete Wahl und vor allem tolle Konkurrenz zu Apple Geräten ist. Das Galaxy S23 Ultra ist non plus ultra und hat mich innerhalb weniger Stunden total überzeugt. Ein noch detaillierterer Einblick zum Galaxy S23 Ultra gibt es dann bald in unserem Test.

Nochmals vielen lieben Dank an Samsung und unsere direkten Ansprechpersonen, für die Einladung nach Berlin zu diesem fantastischen Event.