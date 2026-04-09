Anker SOLIX Solarbank Max AC: Weltweit erster 7-kWh-All-in-One-Plug-in-Heimspeicher

Anker SOLIX stellt die Anker SOLIX Solarbank Max AC vor – den weltweit ersten 7-kWh-All-in-One-Plug-in-Heimspeicher zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen. Die neue Speicherlösung wurde speziell für Haushalte entwickelt, die mehr aus ihren bereits installierten Solarmodulen herausholen möchten. Wie die modularen Balkonkraftwerk-Speicher von Anker SOLIX folgt auch die Solarbank Max AC dem Plug-and-Play-Prinzip und kann daher selbst installiert werden.

Mit ihrem bidirektionalen 3.500-W-Wechselrichter und einer Gesamtkapazität von 7 kWh (erweiterbar bis 42 kWh) ist die Solarbank Max AC jedoch deutlich leistungsstärker und damit ideal für größere Systeme mit mehreren leistungsstarken Solarmodulen geeignet, etwa auf Hausdächern. Die Solarbank Max AC ist mit nahezu allen gängigen Solaranlagen kompatibel und lässt sich daher einfach nachrüsten.

Maximale Leistung für eine umfassende Energieversorgung

Die Nachrüstung eines Batteriespeichers bei größeren Dachsolaranlagen war bislang oft kompliziert, teuer und zeitaufwendig. Mit der Solarbank Max AC löst Anker SOLIX dieses Problem. Das System ist als modularer Plug-and-Play-Speicher konzipiert und kann daher auch eigenständig und unter bestimmten Voraussetzungen sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften selbst installiert werden. Dank des bidirektionalen Wechselrichters mit einer Ausgangsleistung von bis zu 3.500 W wird aus dem Steckerspeicher bei fachlicher Installation zudem ein leistungsstarker Heimspeicher. Die Kombination aus einer Kapazität von 7 kWh bis maximal 42 kWh mit bis zu fünf separat erhältlichen Erweiterungsbatterien stellt eine hocheffiziente Lastenverschiebung sicher, damit die erzeugte Energie maximal effizient gespeichert und später flexibel genutzt werden kann.

Das spart Geld, da auch energieintensive Geräte wie Waschmaschinen, Küchengeräte und auch Wärmepumpen oder EV-Ladegeräte zu individuellen Zeiten mit dem erzeugten Strom betrieben werden können. Das sorgt nicht nur für zeitliche Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit, sondern entlastet auch den Netzbetrieb zu Spitzenzeiten. Unter optimalen Bedingungen liegen die Einsparungen um bis zu 2.274 Euro höher als bei einem ähnlichen System, das den Strom nicht für die Nacht speichert. Damit würde sich die Anschaffung in etwas mehr als zweieinhalb Jahren amortisieren.

Für verschiedene Szenarien wie Notfälle gerüstet

Eigener Solarstrom ist nicht nur kosteneffizient, sondern schafft auch mehr Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Deshalb kann die Solarbank Max AC auch als Notstromsystem eingesetzt werden. Im Falle eines Stromausfalls wechselt sie in weniger als 10 Millisekunden in den Off-Grid-Betrieb und versorgt den Haushalt dank der am Gerät befindlichen AC-Steckdose mit bis zu 3,68 kW Leistung. Das reicht aus, um auch größere Geräte weiter zu betreiben. Dank der kurzen Umschaltzeit können sogar WLAN-Router und NAS-Systeme (Network Attached Storage) ohne Unterbrechung weiterlaufen. Für kurze Zeit kann das System 200 Prozent Leistung bereitstellen, um Geräte mit hohem Anlaufstrom wie Pumpen oder Kühlschränke zu starten.

Für eine möglichst lange Lebensdauer ist die Solarbank Max AC auf bis zu 10.000 Ladezyklen ausgelegt. Das entspricht einer Nutzungsdauer von rund 15 Jahren – selbst bei täglicher Belastung durch morgendliche und abendliche Lastspitzen. Damit gehört sie in puncto Langlebigkeit zu den Spitzenreitern der Branche.

Modular kosteneffizient für jeden Bedarf

Um aufwendige und kostspielige Umbauten zu vermeiden, ist die Solarbank Max AC modular aufgebaut. Das bedeutet, dass die 7-kWh-Steuereinheit bei Bedarf unkompliziert um bis zu fünf zusätzliche 7-kWh-Erweiterungsmodule ergänzt werden kann. Diese lassen sich auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach anschließen.

Auch in der Bedienung ist die Solarbank Max AC besonders nutzerfreundlich: Über die zugehörige Anker App lassen sich Einsparungen jederzeit einsehen sowie das System einfach und flexibel steuern. Darüber hinaus sorgt Anker Intelligence, die Energieoptimierungs-KI von Anker SOLIX, bei Nutzung eines dynamischen Stromtarifs automatisch dafür, dass der Speicher zu den wirtschaftlich günstigsten Zeitpunkten geladen und entladen wird. Neu ist auch, dass das Energiemanagement in der App über den Sprachassistenten Anka gesteuert werden kann.

Ausgezeichnet und zuverlässig

Für eine flexible Platzierung ist die Solarbank nach IP66 gegen Wasser und Staub geschützt. Zudem verfügt sie über eine C5-Zertifizierung für Korrosionsbeständigkeit und eignet sich damit auch für Standorte in Küstennähe. Ein uneingeschränkter Betrieb ist selbst bei Temperaturen von bis zu -20° Celsius möglich. Im Inneren sorgen sieben Schutzschichten für bestmöglichen Schutz vor Kurzschlüssen und Brandrisiken.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren als weltweite Nummer 1 unter den Balkonkraftwerk-Speichermarken wurde Anker SOLIX nun auch offiziell als globale Nummer 1 im gesamten Segment der Plug-and-Play-Solarbatteriespeicher ausgezeichnet. Mit der Anker SOLIX Solarbank Max AC geht das Unternehmen den nächsten Schritt, um für jeden Haushalt und jede Wohnsituation eine effiziente und einfach nutzbare Lösung zur Speicherung sauberer Energie anzubieten.

Preis und Verfügbarkeit

Seit dem 9. April 2026 kann die neue Solarbank Max AC zu einer UVP von 2.299 EUR auf der offiziellen Website von Anker SOLIX vorbestellt werden. Die Erweiterungsbatterie wird zu einer UVP von 1.799 EUR angeboten werden.

Der offizielle Pre-Sale mit lukrativen Angeboten startet ab dem 26. Mai 2026. Mehr Informationen dazu folgen. Weitere Informationen zur Anker SOLIX Solarbank Max AC finden Sie auf der offiziellen Produkteseite.