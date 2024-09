Das Hit-Handyspiel The Simpsons: Tapped Out endet im Januar

Auf Wiedersehen, The Simpsons: Tapped Out: Bereits Ende Oktober wird es nicht mehr herunterzuladen sein. Eine Ära geht zu Ende!

Bye, The Simpsons: Tapped Out

Sämtliche In-Game-Käufe wurden bereits deaktiviert, und das Spiel wird am 31. Oktober aus den App Stores entfernt. Das Spiel wird am 24. Januar 2025 vollständig aus der Liste gestrichen. “Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, Tapped Out einzustellen“, heißt es in einer Erklärung auf der Facebook-Seite des Spiels. „Die Entscheidung, unsere zwölfjährige Reise zu beenden, ist emotional. Zusammen mit unseren Partnern von The Simpsons und The Walt Disney Company freuen wir uns, Ihnen, den Fans, dieses Spiel zu zeigen und zu sehen, wie Sie alle Ihre eigenen geliebten Versionen von Springfield gebaut haben.“