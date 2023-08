Das grandiose Fantasian (Arcade) wird wohl auch auf PC via Steam erscheinen

Fantasian ist eines der besten Spiele auf Apple Arcade und stammt vom Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Es kommt wohl auf Steam!

Mehr zu Fantasian auf PC

Ein Fan und Twitter-Nutzer, Knoebel, hat tatsächlich eine Auflistung für Fantasian in der Steam-Datenbank entdeckt. Die Auflistung betitelt das Spiel als “Playtest”, und wenn es zu glauben ist, bedeutet dies, dass der Titel bald auf dem PC erscheinen könnte. Das passt zu früheren Aussagen: In einem Interview teilte Sakaguchi mit: “Es gibt viele Anfragen für eine PC-Veröffentlichung, und es gibt auch Anfragen für eine Fortsetzung, also möchte ich weiterhin so hart wie möglich arbeiten”. Es ist also klar, dass eine PC-Version sowohl von Fans als auch von Entwicklern gewünscht wird, also ist diese Steam-Datenbank-Auflistung hoffentlich ein Zeichen dafür, dass sie tatsächlich kommt.

Da das Spiel exklusiv für Apple Arcade ist, wurde dieses schöne RPG auf iOS-Geräten und hinter einem Abonnement verschanzt. Wenn ihr ein iPhone oder iPad habt, lohnt sich ein Ausprobieren des Abos für dieses wunderschöne RPG. In unserem Testbericht waren wir voll des Lobes, nicht nur wegen der schönen Welt, die aus handgefertigten Dioramen besteht. Der rundenbasierte Kampf ist fast wie Final Fantasy geartet, aber bietet mehr Möglichkeiten – insgesamt kann ich diesen wunderbaren Titel nur allen Rollenspiel-Fans empfehlen. Eine eventuelle Fortsetzung könnte dann auch kommen, also wer weiß? Es wird wohl der beste Zeitpunkt sein, Fantasian zu spielen!