Das erwartet euch vom 20. bis 27. Juli im Epic Games Store

Die nächsten kostenlosen Epic Games Store-Titel wurden enthüllt. Train Valley 2 fährt ab, doch welche zwei Spiele kommen dafür?

Die neuen Gratis-Games

The Elder Scrolls Online und Murder by Numbers können vom 20. bis 27. Juli auf dem PC-Marktplatz von Epic beansprucht werden. Sie werden Train Valley 2 ersetzen, das jetzt noch bis zum 20. Juli frei beansprucht werden kann. Ob sich das Ganze rechnet, ist unklar – auf jeden Fall sorgt es für Nutzerzahlen. Denn ob der eigene Pile of Shame nun 850 oder 990 Titel umfasst, ist ja auch schon irgendwie egal, oder? Epic hilft dabei jedenfalls gehörig mit und sorgt mit seinen Gratis-Angeboten immer wieder für Aufsehen.

Der Epic Games Store hat letztes Jahr 99 kostenlose Titel verschenkt (gegenüber 89 im Jahr 2021). Diese Spiele hatten einen Gesamtwert von 2.240 Dollar und die Nutzer beanspruchten laut Epic über 700 Millionen kostenlose Titel (gegenüber 765 Millionen im Jahr 2021.). Das Unternehmen hat vor kurzem bekanntgegeben, dass die Spieler damit rechnen sollten, in Zukunft weitere hochkarätige Epic Games Store-Exklusivtitel zu sehen. Was das wohl heißen mag – hat das vielleicht mit der Unreal Engine 5 zu tun? Warten wir’s ab!