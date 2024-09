Das Erscheinungsdatum für Two Point Museum wurde von Sega bekannt gegeben

Das dritte Spiel der Two Point-Reihe, das humorvolle Two Point Museum, wird am 4. März auf PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht.

Alle, die das Spiel vorbestellen, erhalten ein Vorbestellungspaket zum Thema Sonic, das eine Vielzahl von Sonic-Gegenständen und Kosmetika enthält. Dazu gehören Sonic- und Shadow-Mitarbeiter-Outfits, Tapeten, Fußböden, dekorative Statuen und Geschenkladen-Outfits und Plüschtiere, die Museumsgäste kaufen können. Das Spiel wird auch in einer Explorer-Edition verfügbar sein, die Folgendes enthält:

5 Tage früher Zugang (nur digitale Version)

Exklusive Kartenlage

Exklusives Pop-Up Challenge Museum

Prestige-Paket (beinhaltet eine seltene Ausstellung, wenn das Spiel gestartet wird)

Explorer Artikel und Kosmetika

5000 Kudosh

Das Spiel kann jetzt vorbestellt werden, und um dies zu feiern, führt Sega einen Publisher-Verkauf auf Steam durch, der die vorherigen Spiele Two Point Hospital und Two Point Campus für 80 % Rabatt und DLC für 50 % Rabatt anbietet. “Wir waren begeistert, einen so großartigen Empfang nach der Ankündigung des Two Point Museum im August zu sehen”, sagte Designdirektor Ben Huskins in einer Erklärung. “Wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass das Two Point Museum am 4. März eröffnet wird. Wir können es kaum erwarten, Ihnen in Kürze mehr über das Spiel mitzuteilen, also bleiben Sie dran, da wir in den kommenden Monaten weitere Themen, Exponate und Artefakte aus dem Spiel enthüllen werden.“