Das bei uns unbekannte Starfy kommt auf Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online wird drei Game Boy Advance-Spiele aus dem japan-exklusiven Starfy-Franchise hinzufügen.

Wer ist Starfy?

Bei uns kennt so gut wie niemand das Franchise rund um Starfy, aber Kenner*innen forderten schon lange, dass die Serie irgendwie auf die Nintendo Switch kommen soll. Das einzige Spiel des Titels, das auch im Westen vertrieben wurde, kam 2009 für den Nintendo DS heraus. Eigentlich schade, denn die Serie hat schon einige Ableger erhalten, und das Spiel hat einen ganz interessanten Twist. Die Games rund um den süßen Stern-Protagonisten sind nämlich unter Wasser angesiedelt – warum ist das eine gute Sache? Während diese Levels in Super Mario und dergleichen fast schon verhasst sind, weil Wasser eure Bewegungen verlangsamt und hemmt, blüht der Held in den Starfy-Spielen da erst so richtig auf.

Somit kommen die Spiele Densestu no Starfy Teil eins bis Teil drei auf Nintendo Switch Online, und das ist ein schöner Präzedenzfall. Wenn sich die Games großer Beliebtheit erfreuen, stünde ja anderen Games der Serie wie das Nintendo DS-Spiel The Legendary Starfy nichts im Wege. Mehr noch: Vielleicht kommt ja dann ein völlig neues Game zustande, oder wir bekommen noch weitere Spiele auf die Konsole, von deren Existenz wir bislang so gut wie nichts mitbekommen haben? Man kann von Abos halten, was man möchte, aber wenn sie für Interessierte auch mal ganz was Ungewöhnliches bieten, bin ich persönlich ein Fan davon. Den ersten Eindruck dieser Spiele seht ihr gleich hier – was haltet ihr davon?