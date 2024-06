Das ASUS Zenfone 11 Ultra kommt nun auch in einem satten Grün!

ASUS kündigte Verdure Green an, eine neue Farboption für die Zenfone 11 Ultra-Reihe – eine Hommage an das kräftige Grün des New Yorker Central Parks.

Dieser Park stellt eine Oase der Ruhe in einer geschäftigen Stadt dar. Dem will man nun Rechnung tragen: Dieser neue Farbton bietet Nutzern einen Hauch von Gelassenheit, wo auch immer sie hingehen. Die Verdure Green-Variante baut auf dem innovativen Erbe des Zenfone 11 Ultra auf und behält alle charakteristischen Merkmale bei, die Nutzer:innen zu schätzen gelernt haben. Die Verdure Green-Variante behält das Design des Smartphones bei, wobei sowohl das aktualisierte, mit Aluminium umrahmte und mit glänzendem Glas abgedeckte Triple-Lens-Kameramodul als auch die Rückabdeckung elegant in derselben fesselnden Farbe gehalten sind. Diese harmonische Designästhetik sorgt für ein optisch ansprechendes Gerät, das sich von der Masse abhebt. Darüber hinaus bietet die trendige grüne Farbgebung den Nutzer:innen eine zeitgemäße Option, die dem modernen Stilgefühl entspricht.

Das Gerät bietet mehr von allem: Ein größerer Bildschirm, ein schnellerer Prozessor und ein größerer Akku sind in dem sorgfältig gestalteten Gehäuse untergebracht. Dieses Smartphone verfügt über eine Reihe von KI-gestützten Funktionen wie KI-Geräuschunterdrückung, KI-Anrufübersetzer, KI-Transkript und KI-Hintergrundbilder, die den mobilen Lebensstil einfacher und schöner machen. ASUS liefert weiterhin Spitzentechnologie in einem ultra-eleganten Paket. Das Zenfone 11 Ultra in Verdure Green ist die perfekte Mischung aus Design und Technologie, die das KI-gestützte Mobilerlebnis erweitert und mit diesem neuen Mitglied der Zenfone-Familie ein Statement setzt. Dieses Gerät ist ab sofort in Deutschland für einen Preis von 999,- Euro verfügbar. Im ASUS Summer Sale ist die Limited Edition vorübergehend mit einem Einführungsrabatt um 899,- Euro exklusiv im ASUS Online Shop erhältlich.