Darkest Dungeon II erscheint am 15. Juli für PlayStation-Konsolen

Red Hook Studios hat angekündigt, dass Darkest Dungeon II am 15. Juli 2024 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint. Nach dem PC-Launch im Jahr 2023 können sich die Spieler*innen schon bald an Bord der Postkutsche auf die gefährliche Reise begeben. Das Basisspiel sowie der DLC “The Binding Blade” und das Oblivion-Paket, das das Basisspiel und den DLC enthält, werden als Cross-Buy für PlayStation 4 und 5 erhältlich sein.

Darkest Dungeon II fordert die Spieler*innen heraus, sich nicht nur um das körperliche Wohlbefinden ihrer Held*innen zu kümmern, sondern auch um ihre mentale Stärke, während sie sich den Schrecken des Weges stellen, der vor ihnen liegt. Die Spieler*innen müssen sich in einer Welt zurechtfinden, die am Rande des Zusammenbruchs steht, während sie gleichzeitig mit ihren eigenen inneren Dämonen kämpfen, denn jede Entscheidung, die sie treffen, hat schwerwiegende Konsequenzen.

“Wir haben uns sehr darauf gefreut, Darkest Dungeon II den PlayStation-Spieler*innen zugänglich zu machen”, sagt Tyler Sigman, Design Director bei Red Hook Studios. “Das Spiel fühlt sich mit dem DualSense-Controller großartig an – wir konnten zum Beispiel den Herzschlag der Held*innen an der Schwelle des Todes spüren oder das Rumpeln der Räder der Postkutsche, wenn sie in eine Falle fährt. Darkest Dungeon I hatte das Glück, eine starke PlayStation-Community zu finden, und wir hoffen, dass dies auch bei der Fortsetzung der Fall sein wird.”