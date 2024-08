Darkest Dungeon 2 erscheint physisch am 22. Oktober 2024 für Konsolen

Diese Edition wird für PlayStation 5, Xbox Serie-Konsolen und Nintendo Switch ab 22. Oktober 2024 erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern weltweit möglich. “Wir haben uns letztes Jahr erstmals mit Red Hook Studios zusammengesetzt, um die physischen Konsolenversionen von Darkest Dungeon II auf den Markt zu bringen”, sagt Ian Howe, Managing Partner bei Skybound Games. “Wir hatten die gemeinsame Vision, das Erbe des ersten Spiels durch eine aufwändige Sammleredition fortzuführen, die den Fans des Spiels gefallen würde. Wir hoffen, dass die Spieler*innen diese Boxen so sehr lieben, wie wir sie entworfen haben.” Um diese Neuigkeiten zu feiern, hat Red Hook Studios einen brandneuen Trailer veröffentlicht:

Skybound Games hat in Zusammenarbeit mit Entwickler Red Hook Studios Details zur physischen Edition von Darkest Dungeon 2 bekannt gegeben.

Was ist enthalten?

Es steht also fest: Ab 22. Oktober dieses Jahres wird Darkest Dungeon 2 zum ersten Mal in physischer Form für 39,99 Euro erhältlich sein. Was ist inkludiert? Fast schon wie eine Deluxe-Version:

Das Spiel selbst

Aufwändiges Modell einer Postkutsche zum Selberbauen

Einlösecode für den eindringlichen Darkest Dungeon 2 Soundtrack

“Wir freuen uns sehr, die Veröffentlichung der physischen Edition von Darkest Dungeon II anzukündigen”, so Tyler Sigman, Mitbegründer und Design Director der Red Hook Studios. “Während digitale Downloads den Markt dominieren, bleiben physische Medien ein wichtiger Eckpfeiler, um die Spielkultur zu erhalten und den Fans eine greifbare Möglichkeit zu bieten, sich mit den Spielwelten zu verbinden, die sie lieben. Skybound hat uns dabei geholfen, einer physischen Ausgabe Leben einzuhauchen, die das fesselnde und herausfordernde Erlebnis von Darkest Dungeon II bietet und gleichzeitig ein Sammlerstück für Enthusiasten darstellt, die das Vermächtnis physischer Spiele schätzen.”