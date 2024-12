Cyberpunk 2077 2.2: Das alles bringt das Update

CD Projekt Red hat ein neues Update für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, wir berichteten bereits, und wie frühere Patches kommt damit ein Schwung Neues ins Spiel.

Über Cyberpunk 2077 2.2

Das Update 2.2, das zusammen mit dem französischen Support-Studio Virtuos entwickelt wurde, konzentriert sich auf den Spielerausdruck durch Autos, Fotografie und Charakteranpassungen und ist ab sofort für PC-, PS5- und Xbox Series X|S-Versionen des Spiels verfügbar. Alle Highlights könnt ihr hier bei uns lesen! Gleich vorweg: Eine Sache, die ihr in diesem Update nicht sehen werdet, ist irgendwas PS5 Pro-Exklusives. Richtig, es gibt keinen PS5 Pro-Patch, da CDPR derzeit nicht vorhat, einen hinzuzufügen. Legen wir los: Zunächst können wir eine erweiterte Anpassung der Autos erwarten. Update 2.2 führt mehr Optionen ein, wobei feinere Details wie Sättigung und Farbton hinzugefügt werden. Die Farbwechselfunktion CrystalCoat war ursprünglich nur für Rayfield-Autos im Spiel verfügbar, kann aber jetzt auch für Herrera-, Mizutani-, Quadra- und Villefort-Fahrzeuge verwendet werden.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, können wir auch die Farben und Muster anderer Autos kopieren, während wir Night City erkunden, und diese Designs gegen eine geringe Gebühr anwenden. Dies ist mehr als nur eine kosmetische Option, wie CDPR erklärte, dass sie verwendet werden kann, um schnell vor der Polizei zu fliehen, wenn wir gegen das Gesetz verstoßen. Es werden auch zehn neue Autos zum Spiel hinzugefügt, und das werden alles Fahrzeuge sein, die zuvor nicht im Besitz waren. Hier ist die vollständige Liste:

Mizutani Shion MZ1

Mizutani Shion Targa MZT

Thorton Galena GA32t

Thorton Colby CST40

Bogenschütze Quarz EC-L r275

Quadra Typ-66 640 TS

Quadra Typ-66 680 TS

Mizutani Hozuki MH2

Villefort Deleon V410-S Coupé (nur Phantom Liberty )

) Mahir Supron FS3-T (nur Phantom Liberty)

Das ist alles neu

Johnny Silverhand wird auch regelmäßiger erscheinen – etwa 25 % der Fälle, sagt CDPR – als Passagier in eurer Fahrt, und er wird ein paar Kommentare zu machen haben, während ihr durch die Stadt fahrt. Die andere große Änderung in Update 2.2 ist der Fotomodus von Cyberpunk 2077, da CDPR ihn überarbeitet hat, um ihn leistungsfähiger zu machen. Im Drohnenmodus könnt ihr euch wirklich weit von V entfernen, und CDPR sagt, dass es in diesem Modus keine Kamerakollision mehr geben wird. Es wird nicht nur noch mehr Beleuchtungs- und Seitenverhältnisoptionen zur Auswahl geben, sondern wir können auch beliebte Charaktere aus einer Liste von 20 – wie Adam Smasher oder den Pop-Idolen von Us Cracks herholen, sie positionieren und ein Selfie machen. Laut CDPR sind dies die Optionen, mit denen wir im Fotomodus experimentieren können:

Die Drohne ist jetzt eine freie Kamera

Vergrößerte Kamerareichweite

Volle Kollision (Ein/Aus)

Kamera Sperren (Ein/Aus)

Präzise Kamera (Ein/Aus)

Seitenverhältnis (nur PC)

Beleuchtung: Lichtquellen spawnen und anpassen

Das Problem mit dem Tiefen-Ghosting behoben

Ein Schieberegler für die Effektintensität wurde hinzugefügt

Das andere nette Feature in diesem verbesserten Modus ist eine überarbeitete Galerie, und wir können die eigene Wohnung mit unseren Fotos dekorieren. Wir können jedes Bild zuschneiden und einen von mehreren Fotorahmen auswählen, in denen wir es anzeigen möchten, sodass wir unser Zuhause in Night City personalisieren können. CDPR hat auch die Charakteranpassung erweitert, mit 100 neuen Elementen in allen Kategorien. Von seltsamen Augenkosmetika bis hin zu neuer Cyberware können wir eine wirklich wild aussehende Version von V erstellen, oder wenn wir Lust haben, die Würfel zu werfen, können wir mit einer neuen Randomizer-Funktion ein Gesicht erzeugen lassen. Schließlich teilte das Studio noch mit, dass Update 2.2 Night City einige neue Geheimnisse hinzufügen wird. Hier noch die Auflistung über alle neuen Elemente in der Charakteranpassung: