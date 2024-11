Crusader Kings 3 Tours and Tournaments kommt am 18.11.2024 auf die Konsolen

Mit Crusader Kings 3 Tours and Tournaments kommt die Erweiterung samt neuen Aktivitäten und Events auf die Konsolen. Ab dem 18. November könnt ihr auf der Xbox X|S-Serie und der PS5 mit ihren Charakteren die reichhaltige Welt des Mittelalters erkunden.

Tours and Tournaments wurde von Dragon’s Lake in Zusammenarbeit mit Paradox Interactive entwickelt und lässt die Charaktere der Spieler und Spielerinnen auf Pilgerreise gehen, ihr eigenes Reich bereisen oder an anderen großen Ereignissen teilnehmen. Dies können zum Beispiel Turniere von anderen Herrschern sein, oder wichtige Hochzeiten, um die Vereinigung großer Dynastien zu feiern. Die Spieler und Spielerinnen können diese großen Ereignisse nutzen, um neue Allianzen zu schmieden, ihren Ruhm zu mehren oder ein wenig Schabernack zu treiben, während all ihre Feinde an einem Ort versammelt sind.