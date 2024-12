Crucial X10 Pro Portable SSD im Test: Klein, zuverlässig und blitzschnell

Erweiterung eures Speicherplatzes oder eine ideale Backup-Lösung gesucht? Die Crucial X10 Pro erfüllt dabei all eure Anforderungen!

Über die Crucial X10 Pro

Auf der offiziellen Website geht es rund, denn der Hersteller Crucial verspricht vollmundig beste Performance. Rasante Geschwindigkeiten bis zu 2100 MB/s sollen so erreicht werden, und das ist noch nicht alles: Selbst bei den Schreibraten kann die Crucial X10 Pro bis zu 975 MB in der Sekunde hinbekommen. Dabei ist die Platte (natürlich) kompatibel mit Windows, Mac, Android, iPad, PC und Linux – alles nur eine Frage, wie ihr das Gerät formatieren wollt. Es kommt vom Hersteller im von allen Betriebssystemen lesbaren exFAT, und von da weg könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt!

Das Produkt kommt mit einem mitgelieferten USB-C-Kabel, ist nach IP55-Standard vor Wasser und Staub geschützt und übersteht auch Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe. Unter Laborbedingungen, auf Teppichböden, versteht sich – wir haben das im Test so nicht ausprobiert. Die Crucial X10 Pro besteht aus eloxiertem Aluminium mit weicher, gummierter Basis und kommt im Format 65 x 50 mm mit Schlüsselbandloch zu euch. Optional sind auch ein Passwortschutz sowie eine 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung via BitLocker To Go und FileVault möglich.

Warum eigentlich eine SSD?

Willkommen im Jahr 2024, wo solche Speicher schon überall Standard geworden sind. SSDs haben keine beweglichen Teile und sind daher unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen und Vibrationen. Sie haben außerdem kürzere Zugriffszeiten und arbeiten geräuschlos. Im Gegensatz zu Festplatten braucht eine SSD nach dem Start keine Anlaufzeit. Sie benötigt weniger Strom und produziert weniger Abwärme. Daher können SSDs deutlich kleiner als entsprechende Speicher mit Magnetplatten gebaut werden.

Entgegen der landläufigen Meinung sind sie auch äußerst langlebig: In Belastungstests hielten alle getesteten Produkte weitaus länger durch, als es die Hersteller voraussahen. Was allerdings stimmt, ist, dass SSD-Speicherzellen eine beschränkte Anzahl von Schreibzyklen haben. Das bedeutet, dass sie irgendwann mal in der Zukunft bei entsprechender Dauerbelastung in einen Read-only-Modus umswitchen werden, aber da reden wir mindestens von Jahrzehnten. Selbst wenn: Das ist ideal für wiederherstellbare Backups!

Der erste Probelauf

Wenig überraschend begannen wir unseren Test einmal mit dem Einstecken des Geräts. Via kurzem mitgeliefertem USB-C-Kabel (USB 3.2 Gen-2 2×2 für 20 Gb/s) steckten wir das Produkt zunächst einmal an unser MacBook Air (2020, M1) an und haben die Festplatte auf APFS umformatiert. Gesagt, getan, und nach nicht einmal einer Minute war der Zauber auch schon erledigt. Die Kapazität mit 2 TB wurde korrekt angegeben, soweit also alles rechtens bei unserem Testgerät.

Dann wollte ich es wissen: Anstatt irgendwelche Benchmarks oder Ähnliches zu bemühen, startete ich die macOS-eigene Sicherungslösung Time Machine und erstellte eine komplette Sicherung des MacBooks darauf. Eine solche Erstsicherung, die bei einer herkömmlichen HDD-Festplatte mit drehender Platte und Lesekopf schon Stunden in Anspruch nimmt, war bei der Crucial X10 Pro in etwa zehn Minuten fertig. Ja, alle 390 GB an Daten waren vollständig darauf, und die SSD war dabei gerade mal handwarm geworden.

Spieleleistung über USB-C

Nach dem ersten Wow-Effekt wiederholten wir das Experiment und stiegen auf einen Windows-Rechner um. Rasch war die Crucial X10 Pro auf NTFS umformatiert, und wieder waren an die 2 TB tatsächlich verfügbar – wunderbar. Nun hatten wir die Idee, einfach mal eine Spiele-Mediathek auf die SSD zu bringen. Gesagt, getan, und wenig später befanden sich Games wie The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Diablo 3 und Konsorten auf ihr. Tja, was kann man sagen?

Mittlerweile ist die Anbindung einer potenten SSD via USB-C so gewaltig performant, dass es eine Freude ist. Dementsprechend stellt die Crucial X10 Pro absolut keinen erkennbaren Flaschenhals dar, und das merkt man bemerkt man einfach im Alltag. Einen Benchmark ließ ich dann aber doch laufen, und zwar war das der Disk Speed Test von BlackMagic. Beim MacBook kamen wir problemlos an die versprochenen vierstelligen MB pro Sekunde!

Was bei der X10 Pro auffiel

Neben ihrer wirklich kleinen und leichten Bauweise, die anscheinend trotzdem recht zuverlässig gegen Stöße und äußere Einflüsse aller Art ist, ist auch der professionelle Look hervorzuheben. Kleiner als eine Visitenkarte ist die Crucial X10 Pro rasch verstaut und/oder im Einsatz, und das Gewicht ist dabei ebenfalls zu vernachlässigen. Eine kleine weiße LED befindet sich im Schlüsselbandloch, und zeigt dabei verlässlich Lese- und Schreibvorgänge durch Blinken an. So weit, so gut.

Die Wärmeentwicklung ist selbst bei Dauerbeanspruchung als moderat zu bezeichnen. Das mitgelieferte USB-C-Kabel ist zwar ziemlich kurz, aber seien wir ehrlich: Bei einem solchen Anwendungsgebiet – mobil und möglichst unauffällig – wäre ein Kabel mit 30 cm oder mehr Länge eher störend. Viel wichtiger ist dabei die Performance, und hier kann das mitgelieferte Kabel durchaus punkten! Aussagen zur Langlebigkeit der SSD lassen sich natürlich nach einem guten Monat des Testens nicht treffen, aber das Gerät wirkt trotz seiner geringen Größe äußerst vertrauenswürdig.